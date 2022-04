Bahia treina em Pituaçu e deve ter mudanças para pegar o CSA; veja

O Bahia está pronto para o jogo contra o CSA, pela 3ª rodada da Série B. Nesta quinta-feira (21), o elenco tricolor encerrou a preparação para a partida com um treino no Estádio de Pituaçu. O duelo será nesta sexta-feira (22), às 19h, no Rei Pelé, em Maceió.

Após o aquecimento, o técnico Guto Ferreira montou o time titular e aplicou um treinamento tático. Em seguida, a equipe trabalhou a construção ofensiva. Depois, houve uma atividade de bolas paradas ofensivas e defensivas, aplicada pelo auxiliar técnico André Luís.

Alguns atletas do Esquadrão ainda participaram de um treino técnico e tático, em campo reduzido, antes do fim dos trabalhos. O atacante Hugo Rodallega, o meio-campista Mugni e o lateral-direito Douglas Borel não participaram das atividades em Pituaçu. Os três ficaram no CT Evaristo de Macedo, em tratamento de suas respectivas lesões.

Para enfrentar o CSA, o time titular deve passar por mudanças. Na zaga, Ignácio, com cansaço, deve dar lugar a Didi ou Zé Vitor. Na lateral esquerda, Matheus Bahia deve aparecer na vaga de Luiz Henrique. E, no ataque, Matheus Davó deve fazer o trio com Marco Antônio e Vitor Jacaré.

Assim, uma provável escalação tem: Danilo Fernandes; Jonathan, Luiz Otávio, Didi (Zé Vitor) e Matheus Bahia; Rezende, Patrick e Daniel; Marco Antônio, Vitor Jacaré e Matheus Davó.

Os atletas relacionados para o duelo com o CSA embarcam para Maceió na tarde desta quinta-feira (21). Com dois triunfos em dois jogos, o Bahia é o líder isolado da Série B, com seis pontos. Já o CSA, que entrou em campo apenas uma vez, tem um ponto após um empate, e é o 15º colocado.