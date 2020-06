Bahia ultrapassa 40 mil infectados e já tem 1.222 mortos pelo coronavírus

A lista só aumenta. No boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (17) pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), a Bahia registoru 1.720 novos casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e mais 41 mortes.

Agora, o estado já contabiliza 40.926 casos confirmados desde o início da pandemia, com 17.886 pacientes já são considerados curados, 21.818 ativos e 1.222 óbitos.

Dos 417 municípios baianos, 357 contabilizam casos da doença. Salvador lidera o número de infectados, com 21.893 (54,81%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes são Ipiaú (11.095,85), Itajuípe (9.955,59), Uruçuca (9.747,06), São José da Vitória (8.661,83) e Salvador (7.621,99).

O boletim epidemiológico contabiliza ainda que 91.930 pessoas ainda aguardam diagnóstico para saber se estão infectadas, enquanto 80.251 testaram negativo. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas desta quarta-feira (17).

Em relação aos profissionais de saúde, a Bahia atingiu a marca de 5.650 infectados.

Taxa de ocupação

Na Bahia, dos 2.104 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus, 1.300 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação de 62%.

Já em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 868 leitos exclusivos para tratamento da covid-19, 649 possuem pacientes internados - taxa de ocupação de 75%.

Novos óbitos

1182º óbito – homem, 75 anos, residente em Candeias, sem informação de comorbidades, foi internado dia 08/06 e veio a óbito dia 12/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1183º óbito – mulher, 65 anos, residente em Wenceslau Guimarães, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 09/06, em unidade da rede pública, em Itabuna;

1184º óbito – mulher, 91 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular e doença renal crônica, foi internada dia 02/06 e veio a óbito dia 15/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1185º óbito – homem, 61 anos, residente em Casa Nova, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 14/06, em unidade da rede privada, em Petrolina;

1186º óbito – homem, 60 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 16/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1187º óbito – homem, 81 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 09/06 e veio a óbito dia 10/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1188º óbito – mulher, 38 anos, residente em Salvador, portadora de obesidade, foi internada dia 14/05 e veio a óbito dia 10/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1189º óbito – homem, 77 anos, residente em Maragogipe, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 30/05 e veio a óbito dia 31/05, em unidade da rede filantrópica, em São Félix;

1190º óbito – homem, 73 anos, residente em Cansanção, sem comorbidades, foi internado dia 09/06 e veio a óbito dia 11/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1191º óbito – homem, 79 anos, residente em Salvador, em informação de comorbidades, foi internado dia 08/06 e veio a óbito dia 10/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1192º óbito – mulher, 80 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 04/06 e veio a óbito dia 15/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1193º óbito – mulher, 67 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular e doença respiratória crônica, foi internada dia 13/06 e veio a óbito dia 15/06, em unidade da rede filantrópica;

1194º óbito – homem, 42 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internado dia 11/05 e veio a óbito na mesma data (11/05), em unidade da rede pública, em Salvador;

1195º óbito – mulher, 65 anos, residente em Tanquinho, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 26/05 e veio a óbito dia 11/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1196º óbito – mulher, 51 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internada dia 11/05 e veio a óbito dia 11/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1197º óbito – mulher, 84 anos, residente em Itabela, portadora de doença cardiovascular, data de admissão não informada, veio a óbito dia 12/06, em unidade da rede pública, em Itabela;

1198º óbito – mulher, 87 anos, residente em Salvador, portadora de doença cardiovascular, foi internada dia 13/06 e veio a óbito dia 14/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1199º óbito – homem, 91 anos, residente em Salvador, sem comorbidades, foi internado dia 21/05 e veio a óbito na mesma data (21/05), em unidade da rede pública, em Salvador;

1200º óbito – mulher, 69 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, foi internada dia 09/06 e veio a óbito dia 12/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1201º óbito – mulher, 63 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular e obesidade, foi internada dia 12/06 e veio a óbito dia 14/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1202º óbito – homem, 87 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 01/06 e veio a óbito dia 10/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

1203º óbito – mulher, 70 anos, residente em Lauro de Freitas, portadora de hipertensão arterial e doença renal crônica, foi internada dia 08/06 e veio a óbito dia 13/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1204º óbito – homem, 56 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internado dia 13/05 e veio a óbito dia 29/05, em unidade da rede privada, em Camaçari;

1205º óbito – homem, 56 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, foi internado dia 13/05 e veio a óbito dia 29/05, em unidade da rede privada, em Camaçari;

1206º óbito – homem, 55 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 03/06 e veio a óbito dia 08/06, em unidade da rede privada, em Camaçari;

1207º óbito – homem, 52 anos, residente em Itabuna, portador de diabetes, data de admissão não informada, veio a óbito dia 31/05, em unidade da rede pública, em Itabuna;

1208º óbito – mulher, 65 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 05/06 e veio a óbito dia 11/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1209º óbito – mulher, 35 anos, residente em Jaguaribe, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 15/06, em unidade da rede filantrópica, em Nazaré;

1210º óbito – homem, 92 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 06/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1211º óbito – mulher, 75 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes, foi internada dia 22/05 e veio a óbito dia 30/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1212º óbito – mulher, 70 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e diabetes, foi internada dia 09/06 e veio a óbito dia 15/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1213º óbito – mulher, 68 anos, residente em Lauro de Freitas, portadora de doença respiratória crônica, doenças endócrinas e nutricionais, foi internada dia 16/05 e veio a óbito dia 14/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1214º óbito – homem, 79 anos, residente em Casa Nova, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 12/06, em unidade da rede privada, em Remanso;

1215º óbito – homem, 52 anos, residente em Nova Fátima, portador de diabetes, foi internado dia 04/06 e veio a óbito dia 12/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1216º óbito – mulher, 64 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de admissão não informada, veio a óbito dia 08/06, em unidade da rede privada, em Salvaldor;

1217º óbito – homem, 63 anos, residente em Lauro de Freitas, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 24/05 e veio a óbito dia 25/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

1218º óbito – homem, 47 anos, residente em Irecê, portador de diabetes, data de admissão não informada, veio a óbito dia 15/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

1219º óbito – mulher, 86 anos, residente em Candeias, sem informação de comorbidades, foi internada dia 22/05 e veio a óbito dia 03/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1220º óbito – homem, 66 anos, residente em Eunápolis, portador de hipertensão arterial e diabetes, foi internado dia 30/05 e veio a óbito dia 07/06, em unidade da rede privada, em Eunápolis;

1221º óbito – mulher, 46 anos, residente em Salvador, portadora de doenças autoimunes, foi internada dia 01/06 e veio a óbito dia 11/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

1222º óbito – homem, 72 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, foi internado dia 26/05 e veio a óbito dia 05/06, em unidade da rede privada, em Salvador.