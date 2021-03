Bahia ultrapassa marca de 1 milhão de vacinados contra a covid-19

A Bahia ultrapassou a marca de 1 milhão de baianos vacinados com a primeira dose da vacina contra o coronavírus nesta terça-feira (23), sendo o terceiro estado do Brasil em número de doses aplicadas até aqui. Foram distribuídas 2.039.600 doses entre Coronavac e Oxford, desde o dia 18 de janeiro, quando chegou a primeira remessa.

Na avaliação do secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, "o número de 1.009.958 baianos vacinados representa uma esperança para a sociedade". "Em breve, com a chegada da vacina Sputnik V adquirida pelo governador Rui Costa, avançaremos mais rápido na imunização", ressalta o titular da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Vilas-Boas afirma que com a chegada de 9,7 milhões de doses da Sputnik V a partir de abril, mediante a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), “será possível imunizar todos os idosos acima de 60 anos e profissionais das áreas de educação e segurança”.

A Sesab realiza o contato diário com as equipes de cada município a fim de aferir o quantitativo de doses aplicadas e disponibiliza as informações detalhadas no painel https://bi.saude.ba.gov.br/vacinacao/.