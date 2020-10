Bahia vacinou só 30% do público-alvo em campanha contra poliomielite

A campanha da poliomielite conseguiu vacinar até agora apenas 30% do público-alvo na Bahia, segundo informação do Ministério da Saúde. Foram vacinadas 255,7 mil crianças de 1 a 5 anos, enquanto o objetivo é de chegar a 854,4 mil no estado. Em todo o Brasil, cerca de 7 milhões de crianças ainda não foram vacinadas contra a paralisia infantil - somente 4 milhões do público-alvo foram imunizados, 20,31% do total.

A ação de vacinação começou no dia 5 de outubro e se encerra no fim do mês, junto com a campanha de multivacinação, que busca atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos. A vacinação acontece na rede de postos de saúde da cidade.

Para ficar com esquema vacinal completo, as crianças precisam receber quatro doses, administradas aos dois e quatro e seis meses de idade e mais dois reforços, aos 15 meses e aos quatro anos. Depois disso, a criança deve comparecer aos postos de saúde para tomar a dose de campanha anualmente, até completar cinco anos de idade.

O Brasil está livre da poliomielite desde 1990. Ainda existem países endêmicos detectando a doença, como Paquistão e Afeganistão, é a vacinação é fundamental para manter o país sem paralisia infantil.

A poliomielite é uma doença infectocontagiosa grave. Na maioria dos casos, a criança não vai a óbito quando infectada, mas adquire sérias lesões que afetam o sistema nervoso, provocando paralisia irreversível, principalmente nos membros inferiores. A doença é causada pelo poliovírus e a infecção se dá, principalmente, por via oral.