Bahia vai ganhar grande casa de shows para 8 mil pessoas

Armazém Convention promete ser a novidade do próximo Verão (Divulgação)

Com o avanço da vacinação, que já está chegando aos mais jovens, surge a perspectiva de retomada das atividades no segmento do entretenimento, o que é uma boa notícia para os baianos que gostam de grandes festas. Mas ainda não temos uma casa de shows como se vê em São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo em Recife com o Chevrolet Hall. A coluna Marrom teve acesso ao projeto que está sendo tocado, já em fase de acabamento, por um grupo forte de empresários que pretende abrir entre os meses de novembro e dezembro o Armazém Convention.

Trata-se de uma casa de shows com capacidade para oito mil pessoas e totalmente climatizada, localizada no Parque Shoping da Bahia (em Lauro de Freitas), na chamada região metropolitana. E mais: para a inauguração, estão sendo negociados dois grandes nomes da música popular brasileira com fortes ligações com a Bahia e que foram aprovados por todos os envolvidos no empreendimento. É investimento de muitos milhões. Já estava na hora de uma terra com tantos astros e estrelas receber uma casa à altura.





Banda Jammil em sua nova formação (Divulgação)

Álbum para comemorar 25 anos do Jammil

A banda Jammil e Uma Noites comemora, em 2022, 25 anos de formação e, segundo o empresário do grupo, Paulo Borges, “vamos ter muitas novidades para marcar a data”. Entre as novidades está o lançamento de um álbum com 25 músicas, sendo 10 inéditas e 15 regravações que marcaram a história da banda.

Nos vocais do Jammil há um ano, Rafael Barreto já está estudando e preparando o repertório. O primeiro lançamento será em novembro. “Podem esperar, que estamos fazendo algo muito especial para os fãs do Jammil”, conta Rafael. Uma das bandas referência do lado mais pop da cena axé, a Jammil teve em sua primeira formação Tuca Fernandes no vocal. Em seguida, entrou Levi Lima. Ambos resolveram partir para carreira-solo.

Brazil Afro Symphonic (Divulgação)

Música instrumental no Tempero Bahia 2021

A música instrumental será destaque dentro da etapa cultural do Festival Tempero Bahia 2021. O evento acontecerá de forma segura e gratuita nos dias 28 e 29 de agosto, das 12h às 22h, com doações de 1kg de alimento, no Centro de Convenções Salvador, em formato ‘Drive In’ com lounges, onde as pessoas poderão sair dos carros, dentro de suas vagas. As atrações musicais se apresentarão num pranchão elétrico, seguindo todos os protocolos exigidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A atração principal do evento já confirmada faz parte do B.A.S. (Brazil Afro Symphonic), projeto musical que interpreta um repertório mundialmente conhecido de músicas clássicas e eruditas com o suingue da percussão do Olodum, executado por jovens instrumentistas do projeto social, tendo como solista Armandinho Macêdo, sob direção musical, arranjos e teclado do maestro Yacoce Simões. Chocolate Quente é o primeiro single de M4CEDO. O cantor Mateus M4CEDO, 23 anos, nascido na Cidade Baixa e criado no Resgate, Cabula, traz seu primeiro single Chocolate Quente com o selo Raposa Ladrona.

TUM-TUM-TUM*

1 - No domingo (8), Dia dos Pais, o cantor e compositor Zeca Pagodinho vai fazer, às 17hrs, no canal da Reserva no Youtube, uma live com uma seleção de músicas especiais para o evento. Além de aproveitar o show do cantor, você também poderá contribuir para a Associação Civil Banco de Alimentos e para o projeto Mesa Brasil do SESC. A live especial com Zeca Pagodinho será transmitida no canal da marca https://www.youtube.com/user/usereserva

2 - A Banda Alquímea, composta por Geo Benjamin (guitarra e vocal), Petão (baixo) e Álllefe (bateria), lança seu segundo álbum de carreira, intitulado Metamorfose. O power trio retorna com regravações de clássicos de artistas brasileiros e novas músicas autorais. O disco traz 10 faixas, sendo 6 inéditas e 4 regravações - duas de Raul Seixas (Metamorfose Ambulante e Pense outra Vez), Guilherme Arantes (Amanhã) e Gilberto Gil (É).

3 – A cantora LIA está lançando o projeto Mashup, com canções de grandes nomes da música brasileira. E para começar, no primeiro vídeo da série, ela apresenta um mashup de Fricote, do cantor Luiz Caldas, mesclada com as canções Preta do Cabelo Cacheado, do Mc Don Juan, Preta, de Saulo, e Beleza Pura, de Caetano Veloso.