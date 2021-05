Bahia vai receber 431 mil novas doses de vacina contra covid-19 nesta segunda-feira

A Bahia deve receber cerca de 431 mil novas doses de vacinas contra a covid-19 nesta segunda-feira (3). A informação foi confirmada pelo secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, neste domingo (2).

De acordo com Vilas-Boas, o Ministério da Saúde deve enviar 405 mil doses do imunizante de Oxford/AstraZeneca. Além disso, será enviado o primeiro lote da vacina da Pfizer - serão apenas 26.910 doses para o estado.

"O governador Rui Costa vai garantir a distribuição imediata", completou o secretário, em uma publicação em seu perfil no Twitter.

O anúncio do envio de novas remessas da Coronavac ainda foi anunciado. Em todo o Brasil, há apreensão quanto à falta de abastecimento do imunizante produzido pelo Instituto Butantan, especialmente para aplicação da segunda dose.

Na última quinta-feira (29), Salvador recebeu apenas 3.330 doses da Coronavac para dar continuidade à vacinação contra a covid-19 na cidade - pelo menos 36 mil pessoas precisavam receber a segunda dose desse imunizante, para completar o esquema vacinal que garante a imunidade contra o coronavírus.

Covax

Neste domingo, o Brasil vai receber uma remessa com 3,8 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca. Os imunizantes foram obtidos no âmbito do Covax Facility, consórcio que conta com governos e fabricantes e é coordenado pela Organização Mundial da Saúde(OMS)

Os imunizantes vão chegar em um voo noaeroporto de Guarulhos, às 16h. Neste sábado (1º), o consórcio já havia enviado 220 mil doses das vacinas. Ao todo, o Brasil deve receber cerca de 10 milhões de doses através do Covax Facility.