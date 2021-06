Bahia vence Athletico-PR em Pituaçu e entra no G4 do Brasileirão

Depois de dois tropeços, o Bahia voltou a vencer em casa no Campeonato Brasileiro e, mais do que isso: entrou no G4 da competição. O Esquadrão bateu o Athletico-PR por 2x1, no estádio de Pituaçu, na noite desta quinta-feira (24).

Os gols do triunfo foram marcados pelo volante Patrick, no primeiro tempo, e Rossi, no segundo. David Terans chegou a empatar para o time paranaense.

A vitória do Bahia tirou os 100% de aproveitamento do Athletico-PR no Brasileirão e colocou o Esquadrão na quarta colocação, com 11 pontos, atrás do Fortaleza no saldo de gols. O rubro-negro paranaense é vice-líder, com 12, e o Bragantino lidera, com 14.

O próximo desafio do tricolor será contra o Palmeiras, domingo (27), às 20h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.





O JOGO

Como indicado durante a semana, Dado Cavalcanti fez mudanças no time. Além de Nino e Juninho Capixaba nas laterais, Thonny Anderson e Maycon Douglas entraram nos lugares de Thaciano e Gilberto, respectivamente. O tricolor começou a partida com mais posse de bola e presença no campo ofensivo, mas com dificuldade para quebrar a linha de cinco jogadores montada pelo Athletico-PR.

Aos 12 minutos o Esquadrão passou a ficar em superioridade numérica. O volante Richard fez falta dura em Rodriguinho e recebeu o cartão vermelho direto. A vantagem de ter um homem a mais fez efeito.

Em jogada individual, Rossi chutou fechado e quase surpreendeu o goleiro Santos, que mandou para escanteio. Na cobrança, Patrick subiu mais que toda defesa e abriu o placar para o Bahia, aos 16 minutos.

Logo após o gol o Esquadrão precisou fazer a primeira mudança. Conti reclamou de um incômodo na coxa e foi substituído por Luiz Otávio. Praticamente sem correr sustos, o tricolor seguiu fazendo um jogo tranquilo.

O segundo gol poderia ter saído quando Rossi descolou belo passe e deixou Rodriguinho livre. O camisa 10 tocou na saída do goleiro, mas Santos fez boa defesa. Na sequência, o próprio Rossi invadiu a área e soltou a bomba. Santos salvou mais uma vez.

O gol do Bahia parecia cada vez mais perto, mas a defesa falhou e mudou o roteiro. Aos 39 minutos, Abner achou Terans na entrada da área, o uruguaio passou fácil pela marcação de Luiz Otávio e bateu forte, deixando tudo igual em Pituaçu.

ROSSI SALVA

O Bahia voltou para o segundo tempo com o ataque reforçado. Gilberto entrou na vaga de Thonny Anderson. A tônica do duelo seguiu a mesma nos primeiros minutos, com o tricolor chegando mais ao ataque, principalmente através da dobradinha entre Nino e Rossi.

Aos 18 minutos, Gilberto iniciou a jogada no meio-campo e lançou Rossi. O atacante passou por Thiago Heleno e cruzou para trás, mas a defesa do Athletico-PR conseguiu cortar o lance. A resposta paranaense quase foi em gol. No contra-ataque de pé em pé, Christian mandou uma bomba de fora da área. A bola explodiu no travessão.

No lá e cá dos ataques, o Esquadrão conseguiu se sair melhor. Aos 25 minutos, Oscar Ruiz cruzou na área. Depois da disputa pelo alto, Juninho não pegou em cheio, mas Rossi apareceu para completar de cabeça. O VAR até entrou em ação para checar um possível impedimento do atacante, mas o tento foi confirmado: Bahia 2x1.

O gol deixou Rossi animado. Em cobrança de falta, o camisa 7 quase fez o terceiro. Santos precisou dar um toquinho e a bola ainda explodiu tocou no travessão.

Em outro lance envolvendo Rossi, o árbitro foi chamado ao monitor do VAR para checar um pisão do lateral Marcinho. O jogador do Athletico recebeu o cartão vermelho e deixou a sua equipe com dois a menos. Com o Bahia no ataque, o terceiro quase saiu na cabeçada de Ruiz que Santos fez milagre.

Aos 48 foi a vez de Nino marcar o gol, mas a arbitragem pegou impedimento. Mesmo sem o terceiro, o Esquadrão esperou apenas o apito final para confirmar a vitória.

FICHA TÉCNICA

Bahia 2x1 Athletico-PR - Campeonato Brasileiro (6ª rodada)

Estádio: Pituaçu

Gols: Patrick, aos 16 minutos, David Terans, aos 39 do 1º tempo, e Rossi, aos 25 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Thonny Anderson, Daniel (Bahia); Erick (Athletico-PR)

Cartão vermelho: Richard e Marcinho (Athletico-PR)

Arbitragem: Antonio Dib Morares, auxiliado por Rogério de Oliveira e Márcio Iglesias (trio do Piauí)

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Germán Conti (Luiz Otávio), Juninho e Juninho Capixaba; Patrick (Jonas), Daniel e Thonny Anderson (Gilberto); Rossi (Rossi), Rodriguinho e Maycon Douglas (Oscar Ruiz). Técnico: Dado Cavalcanti.

Athletico-PR: Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo (Léo Cittadini); Marcinho, Christian, Richard e Abner; David Terans (Fernando Canesin), Renato Kayzer (Carlos Eduardo) e Vitinho (Jadson). Técnico: António Oliveira.