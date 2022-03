Bahia vence, mas está eliminado no Campeonato Baiano; Conquista é rebaixado

Fim de linha para o Bahia no Campeonato Baiano. Depois de 19 anos, o tricolor voltou a ser eliminado na primeira fase do estadual. Na noite desta quarta-feira (16), o Esquadrão até venceu o Vitória da Conquista, por 3x0, na Fonte Nova, mas os gols marcados por Daniel e Rodallega (duas vezes), não adiantaram de nada já que em Cruz das Almas o Barcelona de Ilhéus bateu o Doce Mel e assegurou a última vaga no G4.

O triunfo sobre o Conquista deixou o Bahia na 6ª colocação do Baianão, com 12 pontos, mas fora da zona de classificação, o que não acontecia desde 2003. Do outro lado, o Vitória da Conquista não conseguiu se salvar, foi rebaixado e vai jogar a Série B do Campeonato Baiano no próximo ano.

Fora do Baianão, o tricolor agora vai focar na Copa do Nordeste. Neste sábado (12), o Esquadrão visita o Sergipe, no Batistão, em Aracaju, pela última rodada da primeira fase do torneio regional. O Bahia está na 5ª colocação do grupo e não depende das próprias forças para se classificar.

ARRASADOR

Em busca da classificação, o técnico Guto Ferreira fez duas mudanças no tricolor. Com dor na região lombar, o volante Rezende foi vetado pelo departamento médico e deu lugar para o argentino Lucas Mugni. No gol, Mateus Claus ganhou a posição de Matheus Teixeira,

O Esquadrão iniciou o duelo partindo para o ataque. Com apenas quatro minutos, Rodallega achou Marco Antônio do lado esquerdo, o camisa 11 cruzou rasteiro e Daniel apareceu entre os zagueiros do Bode para abrir o placar na Fonte Nova.

A vantagem deu tranquilidade ao Bahia. Diante de um Vitória da Conquista bastante retraído no campo de defesa, o tricolor conseguia trabalhar a bola no meio-campo em busca dos espaços para chegar ao ataque. O segundo gol quase saiu quando Raí acertou o passe na entrada da área, mas Marco Antônio não conseguiu aproveitar e finalizou mal.

Sem conseguir segurar a bola, o Bode tentava levar perigo em cobranças de falta e escanteio, mas sem muito sucesso e o goleiro Mateus Claus foi praticamente um espectador no primeiro tempo. Para piorar, o alviverde era presa fácil na defesa.

Aos 14 minutos, o Bahia puxou o contra-ataque e Marco Antônio achou Lucas Mugni dentro da área. O argentino se atrapalhou no primeiro momento, mas se recuperou e tocou para Rodallega anotar o segundo do Esquadrão no jogo.

O Bahia seguia soberano na partida. Empurrado pela torcida, o tricolor chegou ao terceiro tento depois que a defesa do Conquista se atrapalhou toda. Douglas Borel fez o cruzamento, o goleiro Nilton saiu mal e Rodallega tocou de cabeça para o fundo do gol: Bahia 3x0 aos 31 minutos.

Com o triunfo parcial, o Bahia dependia agora dos tropeços de Barcelona e Vitória para garantir a classificação, mas como o time de Ilhéus estava vencendo o Doce Mel, o tricolor foi para o intervalo fora do G4.

CADENCIOU

O Bahia voltou para o segundo tempo sem mudanças, mas quem começou assustando foi o Conquista. A bomba do meia Rubinho explodiu no travessão e quicou dentro do gol, mas a arbitragem não deu o tento. Os jogadores do Bode ficaram na bronca.

A resposta tricolor veio em chute de Marco Antônio que passou tirando tinta da trave. Diferente do primeiro tempo, o Vitória da Conquista se soltou mais no jogo e tentou buscar o ataque. Enquanto isso, o Bahia deu uma segurada e passou a buscar o contra-ataque.

O Bode voltou aparecer bem quando Mateus Claus saiu jogando errado, mas o goleiro conseguiu se recuperar e fez a defesa para evitar o gol. O camisa 1 voltou a aparecer bem nos chutes de Rafael Granja e Alex Sandre.

Do outro lado, Nilton não deixou por menos e salvou o Bode quando Rodallega escapou livre e tentou um toque por cima. Apesar da busca das duas equipes pelo gol, aos poucos o duelo foi perdendo um pouco de intensidade. Confortável na partida, a preocupação do Bahia passou a ser com os jogos dos concorrentes.

Aí o tempo foi passando, o Bahia garantiu o triunfo sobre o Vitória da Conquista ao apito final, mas como Barcelona venceu o Doce Mel, em Cruz das Almas, e o Vitória venceu o Bahia de Feira, no Barradão, o tricolor viu a última vaga na semifinal ficar com o time de Ilhéus e lamentou a eliminação precoce no estadual.

FICHA TÉCNICA

Bahia 3x0 Vitória da Conquista - Campeonato Baiano (9ª rodada)

Bahia: Mateus Claus, Borel (André), Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique (Matheus Bahia); Patrick, Lucas Mugni e Daniel (Djalma); Raí (Ronaldo), Rodallega (Marcelo Ryan) e Marco Antônio. Técnico: Guto Ferreira.

Vitória da Conquista: Nilton, Marcelinho (Noninha), Maílson, Thiago Santana e Zeca; Darlan, Rodrigo (Guilherme), Matheus Chaves (Thiaguinho) e Rubinho (Rafael Granja); Alex Sandre e Jeorge (Jil Bahia). Técnico: Ferreira.

Local: Fonte Nova

Gols: Daniel, aos 4 minutos do 1º tempo, Rodallega, aos 14 e aos 31

Cartão amarelo: Rafael Granja, Jeorge (Vitória da Conquista)

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Paulo de Tarso Bregalda Gussen.