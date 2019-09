Bahia vence o Botafogo e fica a um ponto da zona da Libertadores

O Bahia voltou a vencer na Série A. Após dois resultados ruins, o tricolor bateu nesta quarta-feira (25) o Botafogo na Fonte Nova por 2x0 e encostou no G6, a zona de classificação para a Libertadores do ano que vem.

O Esquadrão foi beneficiado pela derrota do São Paulo para o Goiás, também nesta quarta-feira, por 1x0. O tricolor paulista é o 6º colocado, com 35 pontos, e o baiano é o 7º, com 34.

O Corinthians, que entrou em campo na quarta-feira pela Copa Sul-Americana, é o 5º, também com 35. O Timão só joga pela 21ª rodada em 2 de outubro, contra a Chapecoense.

Artur, aos 23 minutos do 1º tempo, e Élber, aos 17 da etapa final, fizeram os gols. O Botafogo teve Gilson expulso aos 33 da primeira etapa.

O Esquadrão havia empatado na Fonte Nova com o Fortaleza em 1x1 e perdido para o Corinthians na capital paulista por 2x1 nos dois últimos jogos pela Série A.

Agora, o adversário será o vice-lanterna Avaí. O duelo será em Florianópolis, na segunda-feira (30), às 20h. O time catarinense ainda joga nesta quinta-feira (26) pela 21ª rodada, contra o Grêmio, em Porto Alegre.

Fez a cama

O Bahia dominou o primeiro tempo. Com marcação avançada, não deixava o Botafogo ocupar o ataque e tentava explorar o contra-ataque.

A primeira chance foi dos cariocas. Aos 12, Diego Souza lançou Victor Rangel e Douglas teve que sair do gol para afastar. Lucas Campo tentou por cobertura, mas Juninho tirou em cima da linha.

O gol tricolor veio quando o jogo ainda estava 11 contra 11. Em bela jogada, Guerra lançou Moisés na esquerda. Ele levou para a linha de fundo e cruzou. Gilberto não desviou na primeira trave, mas Artur conferiu na segunda. 1x0.

A expulsão veio aos 32. O Bahia roubou a bola da defesa do Botafogo e Élber disparou pela esquerda. Último homem, Gílson derrubou Élber na entrada da área e recebeu o cartão vermelho. Na cobrança da falta, Gilberto tirou tinta da trave direita.

Com um homem a menos, o Bota não teve outra escolha senão recuar. E o Bahia, diante de um ferrolho, teve mais dificuldade para criar.

Aos 37, lance polêmico: Nino foi derrubado dentro da área por Lucas Barros e foi para o chão. O árbitro reviu o lance no vídeo, mas não apontou o pênalti.

E deitou

O segundo tempo foi de enorme tranquilidade para o Bahia. O Botafogo recuou todo o time e ficou aguardando um contra-ataque que o Esquadrão não deixava encaixar. Na prática, o time carioca esperou o final da partida.

O Bahia jogou solto. Élber e Moisés estavam em noite inspirada, e puxaram os principais ataques do tricolor. Aos 10, por exemplo, o lateral-esquerdo chutou da quina da área e a bola raspou a trave de Gatito Fernández.

Aos 16, Gilberto teve chance preciosa de deixar o Bahia tranquilo. Élber, caindo pela direita, cruzou na área. A zaga do Botafogo furou e o camisa 9 cabeceou livre, mas mandou para fora.

Não tem problema: Élber deu conta do recado. O atacante teve a ajuda de Artur, que aos 17 minutos deixou Gabriel na saudade pela direita e cruzou. O companheiro só teve o trabalho de completar para as redes.

Assim, o tricolor segue no ritmo do G6. Terá agora que dar conta da missão fora de casa, em Florianópolis.