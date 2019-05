Bahia vence o Canaã e abre vantagem na final do Baianão sub-20

O Bahia abriu vantagem na disputa pelo título do Campeonato Baiano sub-20. Na tarde deste sábado (18), o tricolor bateu o Canaã por 1x0, pelo primeiro jogo da decisão. O único gol da partida foi marcado pelo meia Douglas, aos 48 minutos do primeiro tempo.

Apesar do triunfo do Esquadrão, foi o Canaã que começou melhor a partida no estádio Joviniano Dourado, em Irecê. O time do interior pressionou o Bahia na primeira etapa, mas abusou de perder gols.

Quando o duelo caminhava para terminar empatado no primeiro tempo, o Bahia chegou ao gol. Aos 47 minutos Matheus Saldanha ganhou a disputa pelo alto e raspou de cabeça para Pablo. O camisa 7 avançou em velocidade e achou Douglas livre do outro lado. O meia bateu de primeira e balançou as redes.

Com a vantagem, o Bahia precisa apenas de um empate para conquistar o título. O jogo da volta vai ser no próximo sábado (25), às 19h15, no estádio de Pituaçu.

No mesmo dia, as meninas do Bahia Lusca entram em campo, também em Pituaçu, às 17h, contra o América-MG, pelo jogo da volta das oitavas de final da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino.