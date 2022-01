Bahia vence Votuporanguense e avança às oitavas de final da Copinha

O Bahia segue vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta sexta-feira (14), o tricolor venceu o Votuporanguense, por 1x0, eliminou o time paulista, e avançou para as oitavas de final da competição. O tricolor agora espera o vencedor de Sport e Mirassol para saber qual será seu adversário na próxima fase.

No reencontro entre as equipes que se enfrentaram na fase de grupos, Bahia e Votuporanguense fizeram um duelo bem equilibrado. O tricolor quase abriu o placar num chute forte de Everton, que explodiu no travessão.

O goleiro do Votuporanguense não teve a mesma sorte aos 48 minutos do primeiro tempo. Patrick bateu bem a falta e acertou o canto, colocando o Bahia em vantagem.

Já no segundo tempo, o Votuporanguense tentou se lançar ao ataque, mas o Bahia conseguiu se segurar bem. Quando o time paulista chegou, o goleiro Gabriel apareceu para salvar. O duelo ganhou emoção mesmo nos minutos finais.

Já nos acréscimos, o Bahia perdeu pelo menos duas boas chances para ampliar. Aos 50 minutos, Allan disparou e ia sair de cara com o goleiro, mas foi derrubado na entrada da área. O defensor do Votuporanguense foi expulso. Apesar da pressão baiana, o duelo terminou mesmo com a vitória do Esquadrão por 1x0 e classificação para a próxima fase.