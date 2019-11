Bahia Vinho Show tem edição especial em homenagem aos vinhos do Brasil

O Bahia Vinho Show chega à sua quinta edição, com o tema “Vinhos do Brasil”, nestas sexta-feira (1º) e sábado (2), das 17h às 21h, no Hotel Vila Galé Salvador, em Ondina.

Uma realização do Clube Gourmet Bahia, o evento continua com a tradicional feira e degustação de vinhos internacionais, mas com uma homenagem especial aos rótulos brasileiros nesta edição.

A programação tem palestras e bate-papos com especialistas do setor, além de expositores de áreas afins, como queijos, pães, azeites, entre outros.

O público da feira é formado por amantes de vinho, enólogos, sommeliers e gestores de empresas do segmento.

Os ingressos, no valor de R$ 70, à venda no site www.bahiavinhoshow.com, dão acesso a toda a programação do dia escolhido do evento e a uma taça de cristal para degustação. Mais informações no www.clubegourmetbahia.com.

“O Brasil já produz vinhos de excelente qualidade, premiados internacionalmente, e que merecem um destaque especial em nosso evento”, explica o diretor do Clube Gourmet Bahia, Ivan Baldivieso, sobre a escolha do tema. “A feira continua sendo internacional, com vinhos de diversas nacionalidades, mas com um destaque maior para os brasileiros”, complementa.

Cerca de 20 vinícolas estarão presentes com as distribuidoras baianas. São nomes como Dal Pizzol, Viapiana, Rio Sol, Miolo, Luiz Argenta, Pizzato, Família Bebber, Almaúnica, Valmarino, Don Guerino, Maximo Boschi, RAR, Villa Francioni, Leone di Venezia, Vivalti, Guaspari e Primeira Estrada.

O Bahia Vinho Show tem o apoio da Vinhos do Brasil.

Programação

O sommelier e juiz internacional de vinhos Jaime D’Oliveira vai abrir o ciclo de palestras do Bahia Vinho Show, na sexta-feira (1º), às 17h, falando sobre “Enografia Brasileira: Vinhos tranquilos e espumantes do Brasil”.

Na sequência, o empresário, sommelier e enófilo Eduardo Mateus, da importadora e distribuidora de alimentos e bebidas Araújo Mateus, vai conduzir, às 19h, um bate-papo informal sobre os vinhos brasileiros, com o tema "Deixe o vinho brasileiro surpreender você".

Sempre na sexta, às 20h, o presidente da ENOBAHIA e sommelier Waldemar Lott vai ministrar a palestra “Vinhos Brasileiros: qualidade e preço (harmonização com queijos do Serro)”.

No sábado (2), às 17h, tem palestra com o enólogo da Miolo e consultor de vinhos Daniel de Siqueira Ferreira, sobre "Espumantes", com degustação de três rótulos. Às 19h, a diretora comercial da Santa Vitória, Elen Uebel, vai falar sobre “Azeites: da colheita ao consumidor”. O enólogo da vitivinícola Rio Sol, Ricardo Henriques, encerra a programação do evento, com a palestra “O terroir do Vale do São Francisco (com degustação guiada)”, às 20h.

Sobre o Clube Gourmet Bahia

O Clube Gourmet Bahia é o realizador do Bahia Vinho Show e do Festival Clube Gourmet na capital baiana. A empresa atua no fomento de ações que aproximem fornecedores, produtores, distribuidores e público final, com o intuito de ajudar no desenvolvimento do mercado turístico e gastronômico no estado.

Identificando ferramentas de mercado e criando situações favoráveis, o Clube Gourmet Bahia traz um conceito de funcionalidade e conexão entre as pontas de mercado que precisam se encontrar.

SERVIÇO:

O quê? V Edição do Bahia Vinho Show – Vinhos do Brasil

Quando? 1º e 2 de novembro, das 17h às 22h

Onde? Hotel Vila Galé, em Ondina

Ingressos: R$ 70, no site www.bahiavinhoshow.com

Saiba mais: https://www.clubegourmetbahia.com/