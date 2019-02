Bahia visita o Fortaleza por vaga no G4 da Copa do Nordeste

Em busca de reabilitação na temporada após ser eliminado na Copa Sul-Americana, o Bahia entra em campo neste domingo (24), às 19h, contra o Fortaleza, no estádio Castelão, pela quarta rodada da Copa do Nordeste.

O duelo será o quarto da sequência de sete jogos do tricolor fora de casa e vai representar um desafio para o técnico Enderson Moreira e seus comandados: vai ser o primeiro confronto do Esquadrão contra uma equipe da primeira divisão do futebol brasileiro em 2019.

Por isso, o discurso no tricolor é de foco para evitar o clima de terra arrasada e poder voltar de Fortaleza com o resultado positivo. “Não é porque a gente perdeu que está tudo errado. Temos que lamentar, mas a performance está sendo importante. Quando o resultado não vem, isso não aparece tanto. É ter tranquilidade agora, temos um jogo importante domingo (hoje)”, afirma o zagueiro Jackson.

Com apenas três jogos no Nordestão, o Bahia atualmente ocupa a sexta colocação do grupo B, com cinco pontos. O tricolor tem a mesma pontuação do lanterna ABC, mas com um triunfo pode alcançar a liderança da chave. Para isso seria necessário tirar a vantagem de quatro gols do Ceará, primeiro colocado.

Pela importância do duelo, Enderson vai colocar em campo força máxima. O time seguiu de Montevidéu para São Paulo e de lá foi direto para a capital cearense. Tempo que o treinador quer aproveitar para fazer os ajustes que julga serem necessários.

“Temos muito pouco tempo. São ajustes finos que a gente precisa fazer. A ideia do Bahia jogando está boa, mas falta um detalhe que faz a diferença. Último passe, finalização, saber como o companheiro se comporta dentro de campo. Esse entrosamento, essa melhora, só acontece com o tempo”, argumenta o treinador tricolor.

Invicto no histórico

Para o torcedor que gosta de se apegar ao retrospecto, os números deixam o Bahia “confortável” para o duelo. O Esquadrão nunca perdeu do Fortaleza pela Copa do Nordeste.

O clássico entre baianos e cearenses tem direito ainda a goleada de 7x1, aplicada pelo Bahia na Fonte Nova, na segunda fase da edição do torneio de 1998.

Na última vez em que os dois times se encontraram, o torcedor do Bahia também saiu feliz. Pelas quartas de final de 2016, o tricolor bateu o Fortaleza por 2x1, no Castelão, pelo jogo de ida. Na volta as equipes empataram por 1x1, na Fonte Nova, o que garantiu o Bahia na semifinal.