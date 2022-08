Bahia visita o Sampaio Corrêa e tenta o terceiro triunfo seguido na Série B

Depois de dois triunfos consecutivos em casa, o Bahia tem agora o desafio de voltar a pontuar fora de Salvador para seguir nas primeiras colocações da Série B. Nesta terça-feira (9), encara o Sampaio Corrêa, às 21h30, no estádio Castelão, em São Luís. O time baiano tentará superar um dos melhores mandantes da competição.

Quem olha a tabela de classificação percebe uma diferença considerável entre Bahia e Sampaio Corrêa. O tricolor é o vice-líder, com 40 pontos, consolidado na zona de classificação à Série A. O Sampaio ocupa o oitavo lugar, com 29 pontos, dez a menos que o Vasco, que fecha o G4. Mas, em casa, o time maranhense é especialmente forte.

O Sampaio está invicto no Castelão e é o segundo melhor mandante entre os 20 clubes do campeonato. Em 10 partidas, venceu oito e empatou duas, um aproveitamento de 86,7%. Só fica atrás do Cruzeiro, ainda 100% como mandante após 11 jogos.

Para ter uma ideia, dos 29 pontos que o Sampaio Corrêa tem, 26 foram conquistados em São Luís.

O retrospecto deixa o Bahia em alerta, mas o atacante Igor Torres garante que a equipe está pronta para embalar a terceira vitória seguida. Algo que ocorreu uma vez na atual edição da Série B - diante de Criciúma, Sport e Operário, da 10ª à 12ª rodada.

“Não estamos em segundo lugar à toa. Trabalhamos muito. É fazer o que o professor Enderson pedir para a gente, fazer dar certo. Fazer o possível e o impossível e vamos sair de lá pontuando, sim”, afirmou. Por sinal, os pontos fora de casa têm sido parte importante da campanha. O Esquadrão é o terceiro melhor visitante, com 14 pontos em 10 jogos (46,7%).

Igor Torres deve se manter entre os titulares após marcar o gol que deu ao Bahia o triunfo de 1x0 sobre o CSA, na rodada passada. Para o jogo no Maranhão, o técnico Enderson Moreira pode ter o retorno de dois titulares. Recuperados de lesões, o goleiro Danilo Fernandes e o volante Patrick estão à disposição.

No último treino antes do embarque para São Luís, Enderson testou mudanças. Não deu pistas do time, mas se mostrou preocupado com a sequência de jogos e não descarta novidades na escalação.

“O que temos que fazer é usar nosso elenco. É muito difícil que a gente possa fazer essa sequência de quatro jogos em 11 dias. Isso vai cobrar muito e vamos pagar um preço alto em desgaste. Por isso fomos atrás de qualificar nosso elenco. Vamos verificar jogo a jogo para saber quem tem melhores condições”, disse.

Pelo lado do Sampaio, o técnico Léo Condé projeta mudanças. Na lateral esquerda, Pará volta ao time após ter sido poupado. O zagueiro Gabriel Furtado entra na vaga de Nilson Júnior, que foi negociado para o futebol iraniano. Outra novidade é o retorno de Pimentinha no ataque. Mas o sistema defensivo do Bahia tem que ficar muito atento mesmo é com Gabriel Poveda. O centroavante é o artilheiro da Série B com 11 gols.

Retrospecto

Este ano, Bahia e Sampaio se enfrentaram em duas oportunidades. O tricolor levou a melhor em ambas: 2x0 pela Copa do Nordeste e 1x0 no primeiro turno da Série B. Os dois jogos foram disputados na Fonte Nova.

Fora de casa, no entanto, o adversário foi responsável por duas derrotas doloridas recentemente: 1x0 no jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2018 e o mesmo placar na fase de grupos de 2019, o que eliminou o tricolor.

No retrospecto geral, o Bahia leva vantagem. Em 17 confrontos, o tricolor venceu sete, empatou seis e foi derrotado quatro vezes. Mas nunca perdeu para o Sampaio Corrêa pela Série B. Até aqui, foram duas vitórias baianas e três empates em cinco jogos.