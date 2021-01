Bahia visita Sport em confronto direto contra o rebaixamento

A rivalidade entre baianos e pernambucanos vai ficar um pouco mais acirrada neste domingo (24). A partir das 18h15, Bahia e Sport se enfrentam na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por si só, não faltam argumentos para apimentar o duelo entre tricolores e rubro-negros, mas a partida no Recife vem acompanhada de elementos que colocam a partida como uma decisão.

Os dois clubes estão colados na tabela de classificação. Ambos somam 32 pontos; o Bahia leva vantagem no saldo de gols e ocupa uma posição acima do Sport, a 15ª, com um jogo a menos que o concorrente.

Por isso, a partida na Ilha do Retiro é um confronto direto na luta contra o rebaixamento, já que o Vasco, primeiro time dentro do Z4, também soma os mesmos 32 pontos. E com um jogo a menos que o Sport.

Nesse clima de “final”, o zagueiro Ernando quer aproveitar o melhor momento do tricolor para voltar do Recife com o triunfo. Enquanto o Bahia voltou a vencer na rodada passada, o Leão pernambucano vem de três derrotas seguidas.

“A rodada foi favorável, mas melhor do que isso foi a gente fazer nossa parte. Ainda temos um jogo a menos do que os nossos adversários, depois do jogo do Sport vamos cumprir esse jogo contra o Corinthians. Mas agora é foco total no Sport, eles vêm de dois resultados ruins fora de casa, nossa equipe vem de um momento melhor, dos últimos seis pontos conquistamos quatro. Então vai ser jogo difícil, nos domínios deles, eles vão tentar nos neutralizar, mas vamos tentar os três pontos”, disse o zagueiro.

“Nossa equipe precisa ter muita inteligência. Eles têm a volta de alguns jogadores e tenho certeza que Dado vai montar o melhor esquema para que a gente possa estar preparado para essa decisão", continuou Ernando.

Por sinal, o Bahia tentará fazer algo que poucas vezes conseguiu na atual edição do Brasileirão. O Esquadrão é o segundo pior visitante da Série A. Venceu apenas dois jogos fora de casa, contra Botafogo e Coritiba. Foram 10 pontos conquistados em 15 jogos, aproveitamento de 22,2%. Campanha que supera apenas a do próprio Sport, que tem os mesmos 10 pontos, mas com um jogo a mais (20,8%).

“Entendo que o rendimento da equipe precisava mudar e que precisávamos recuperar a confiança a partir de um resultado positivo. Precisamos levar isso para todos os jogos daqui pra frente. É preciso vencer e pontuar”, afirma o goleiro Douglas.

Vantagem tricolor

Para quem gosta de se apegar aos números, o Bahia leva vantagem nos confrontos com o Sport. Até aqui as duas equipes se enfrentaram 90 vezes. Foram 36 triunfos do Esquadrão, 26 derrotas e 28 empates.

O Bahia pode orgulhar-se ainda de ter conquistados grandes feitos em sua história sobre o Sport, como os títulos da Copa do Nordeste de 2001 e 2017 e de ter eliminado o rival na Taça Brasil de 1959 e no Brasileirão de 1988, as duas conquistas nacionais do tricolor baiano.

Por outro lado, tem tempo que o time não sabe o que é vencer o adversário fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A última vez aconteceu em 2001. Nonato marcou no 1x0, na Ilha do Retiro. Assim, além da recuperação, o Bahia tem a chance de quebrar mais um tabu neste domingo.