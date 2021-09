Bahia volta ao Z4 após 25 rodadas; última vez foi na edição 2020

Com a derrota fora de casa por 2x0 para o Internacional neste domingo (26), o Bahia caiu para a zona de rebaixamento pela primeira vez nesta edição 2021 da Série A. O tricolor é o 17º colocado, com 23 pontos, um atrás do Santos, 16º, que tem 24.

O torcedor não via o Esquadrão no Z4 do Brasileiro há 25 rodadas, ou quase oito meses. A última vez em que o Bahia esteve na zona foi em 3 de fevereiro deste ano, porém pela 34ª rodada da Série A do ano de 2020 (adiada por conta da pandmeia), quando perdeu por 1x0 para o Fluminense em casa.

Depois daquilo, na 35ª rodada, o tricolor empatou em 3x3 com o Goiás em casa e deixou o Z4. Não voltou mais nas três rodadas seguintes, finalizando a edição 2020 da Série A na 14ª posição.

Já em 2021, nas 21 rodadas anteriores ao duelo deste domingo com o Colorado, o Bahia não ocupou o Z4 em momento algum. No máximo, ficou como porteiro da zona, em 16º, por duas rodadas – a 18ª e a 19ª, já sob comando de Diego Dabove.

O que levou o tricolor à condição de Z4 foi uma sequência negativa de apenas uma vitória nos últimos 12 jogos. Foi diante do Fortaleza, por 4x2, pela 19ª rodada, já sob comando de Dabove. Além disso, foram oito derrotas e três empates.

Após a derrota para o Internacional no Beira Rio, os atletas saíram de campo sem dar entrevistas. O time declarou que essa é uma forma de protesto por conta dos salários atrasados no clube, conforme comunicaram durante a semana.