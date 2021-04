Bahia volta aos treinos de olho em decisão pela Copa do Brasil

Depois da derrota para o Fortaleza, no último sábado (3), pela Copa do Nordeste, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Manaus, nesta quarta-feira (7), às 21h30, no estádio de Pituaçu, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Na Cidade Tricolor, os jogadores fizeram um trabalho de força na academia. Logo depois, os atletas que atuaram mais de 45 minutos no Castelão deram algumas voltas ao redor do campo, enquanto os reservas participaram de um treino técnico em campo reduzido sob o comando do técnico Dado Cavalcanti e do auxiliar Pedro Gama.

Dado ainda aproveitou o dia para realizar um trabalho de transição e finalização com os atacantes. O elenco do Bahia volta aos treinos nesta terça-feira (6), quando finalizam a preparação para o duelo contra o Manaus.

Vale lembrar que pelo regulamento da Copa do Brasil, a decisão na segunda fase acontece em jogo único. Quem vencer avança. Em caso de empate, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis.