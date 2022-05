Bahia volta aos treinos e inicia preparação para enfrentar o Vasco

O Bahia iniciou a preparação para o duelo com o Vasco, marcado para o próximo domingo (15), às 16h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Na tarde desta quinta-feira (12), os jogadores se reapresentaram no CT Evaristo de Macedo.

O técnico Guto Ferreira começou o dia com um bate papo com os atletas na academia. Logo depois, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Azuriz fizeram um treino regenerativo.

O restante do elenco foi para o campo e participou de um trabalho tático. Os únicos titulares que participaram da atividade foram o goleiro Danilo Fernandes e o atacante Jacaré.

Com dor na região da coxa, o zagueiro Luiz Otávio fez um trabalho de recuperação e depois passou por exame de imagem. O defensor é dúvida para enfrentar o Vasco.

Já os atacantes Rodallega e Raí, e o meia Lucas Mugni deram continuidade a recuperação dos seus problemas médicos. Nesta sexta-feira (13), o tricolor volta aos treinos.