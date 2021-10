Bahia volta aos treinos e inicia preparação para pegar o América

De olho no confronto com o América-MG, no próximo sábado (16), às 21h, no estádio Independência, em Belo Horizonte, o elenco do Bahia voltou aos treinos na tarde desta quarta-feira (13).

Na Cidade Tricolor, os jogadores que atuaram menos de 45 minutos no empate por 0x0 com o Palmeiras, na Fonte Nova, foram para o campo e disputaram um jogo-treino entre eles. As equipes foram mescladas entre os reservas e os atletas da equipe de transição.

Já os jogadores que foram titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia e fisioterapia. Para a partida com o América-MG, o técnico Guto Ferreira tem praticamente todo elenco à disposição. As únicas baixas são os atacantes Rossi e Marcelo Cirino, que se recuperam de lesão.

Nesta quinta-feira (14), o Bahia realiza o último treino na capital baiana. Depois do trabalho, o time segue para Belo Horizonte, local da partida contra o América-MG. O elenco vai finalizar a preparação na cidade mineira, na sexta-feira (15).