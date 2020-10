Bahia volta aos treinos e inicia preparação para pegar o Goiás

Um dia após perder para o Fluminense, por 1x0, no Maracanã, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Goiás, na próxima sexta-feira (16), às 20h, no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Na Cidade Tricolor, nada de feriado. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no Rio de Janeiro fizeram treino regenerativo na academia e fisioterapia. O resto do elenco foi para o campo e realizou um trabalho físico.

Com uma fissura no pé, o meia Rodriguinho ficou em tratamento na fisioterapia. Ele ainda sente dor e por isso não está liberado para voltar aos treinos e ficar à disposição de Mano Menezes.

Outro que ficou no DM foi o lateral direito João Pedro. Ele passou por cirurgia no joelho e não tem prazo para voltar aos gramados.

O elenco do Bahia volta aos treinos nesta terça-feira (13), quando continuará os preparativos para a partida com o Goiás.