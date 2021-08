Bahia x Atlético-GO: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

Há cinco jogos sem vencer na Série A, o Bahia tem um jogo crucial neste domingo (15). O tricolor vai encarar o Atlético-GO no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela 16ª rodada do Brasileirão. Confira as informações do jogo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e goianos terá transmissão exclusiva do canal Premiere. Depois do jogo, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio de Pituaçu. A bola rola a partir das 18h15.

Prováveis escalações

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick, Daniel e Lucas Mugni; Maycon Douglas, Gilberto e Rodriguinho. Técnico: Dado Cavalcanti

Atlético-GO: Fernando Miguel, Arnaldo, Lucas Oliveira, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Baralhas e João Paulo; André Luís, Zé Roberto e Janderson. Técnico: Eduardo Barroca

Arbitragem

Ricardo Marques Ribeiro apita o duelo, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Felipe Alan Costa de Oliveira (Trio de Minas Gerais). O VAR será comandado por Pericles Bassols Pegado Cortez (São Paulo)