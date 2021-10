Bahia x Chapecoense: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

O Bahia recebe a Chapecoense, neste domingo (24), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será importante na briga contra o rebaixamento: o Esquadrão iniciou a rodada em 16º lugar, com 28 pontos. Já a Chape é a lanterna do Brasileirão, com apenas 13 pontos. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

O jogo entre Bahia e Chapecoense terá transmissão do Premiere. Depois da partida, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será na Arena Fonte Nova, às 20h30.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Rodriguinho; Raí Nascimento, Gilberto e Juninho Capixaba. Técnico: Guto Ferreira.

Chapecoense: Keiller, Matheus Ribeiro, Jordan, Joílson, Derlan e Busanello; Moisés Ribeiro, Anderson Leite e Denner; Mike e Rodriguinho. Técnico: Pintado.

Arbitragem

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva e Bruno Raphael Pires (trio de Goiás)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)