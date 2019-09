Bahia x Fortaleza: ingressos à venda para a torcida tricolor

A venda de ingressos para Bahia x Fortaleza está aberta ao público geral a partir desta quinta-feira (12), após dois dias de exclusividade para os sócios tricolores. A partida começa às 16h de domingo (15), na Fonte Nova.

Será a última rodada do primeiro turno, e o Esquadrão persegue os três pontos para entrar no G6, a zona de classificação à Copa Libertadores da América. Atualmente, o time é o sétimo colocado, com os mesmos 30 pontos do Internacional, que leva vantagem no número de vitórias. O Fortaleza está em 13º, com 21.

O Bahia já faz seu melhor primeiro turno na era dos pontos corridos e pode alcançar novo recorde de um time nordestino, pertencente ao Vitória, que marcou 32 pontos em 2008. Caso vença, o tricolor terminará a 19ª rodada com 33 pontos.

Os ingressos custam R$ 60 / R$ 30 (cadeira) ou R$ 80 / R$ 40 (cadeira especial). O Lounge tem preço único de R$ 160.

A torcida do Bahia tem seis pontos presenciais e o site da Fonte Nova como opções de compra. A venda para a torcida visitante acontecerá somente na bilheteria do estádio, no dia da partida, por R$ 80 / R$ 40 (meia).

Confira a programação completa:

Quinta (12) e sexta (13)

Internet – 24h

Balcão de Ingressos – Shoppings Paralela e Bela Vista – 9h-22h

Turma Tricolor – Multishop Boca do Rio – 9h-19h

Espaço Tricolor – Shopping Estrada do Coco – 10h-20h

Atlética Sport Club – Mercantil Rodrigues (Calçada) – 9h-19h

Fonte Nova – 10h-16h (Sul/Dique)

Sábado (14)

Internet – 24h

Balcão de Ingressos – Shoppings Paralela e Bela Vista – 9h-22h

Turma Tricolor – Multishop Boca do Rio – 10h-19h

Espaço Tricolor – Shopping Estrada do Coco – 10h-17h

Atlética Sport Club – Mercantil Rodrigues (Calçada) – 9h-19h

Domingo (15)

Fonte Nova – A partir de 10h

Internet – Até 15h30