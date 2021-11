Bahia x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em mais um confronto direto na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Bahia entra em campo nesta sexta-feira (26). O tricolor recebe o Grêmio, pela 36ª rodada, e precisa vencer para sair do Z4. Confira as informações do duelo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e gaúchos terá transmissão do Premiere, na TV fechada. Depois do confronto, você confere todas as informações em Correio24horas.

Horário

A bola rola às 19h, na Fonte Nova.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Gustavo Henrique e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Mugni; Rossi, Gilberto e Raí Nascimento. Técnico: Guto Ferreira.

Grêmio: Gabriel Grando, Vanderson, Geromel, Kannemann e Cortez; Villasanti e Thiago Santos; Alisson, Campaz e Ferreira; Borja. Técnico: Vagner Mancini.

Arbitragem

Bruno Arleu de Araujo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Daniel do Espirito Santo Parro (trio do Rio de Janeiro).

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sa (Rio de Janeiro)