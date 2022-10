Bahia x Guarani: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia está muito próximo de garantir o retorno à primeira divisão. Nesta sexta-feira (28), o Esquadrão encara o Guarani, na Fonte Nova, pela 37ª rodada, e precisa apenas de um triunfo para confirmar o acesso sem depender de outros resultados. A partida marca a despedida do Esquadrão como mandante na temporada e a expectativa é pela quebra do recorde de público no estádio. Confira informações sobre o jogo.

Transmissão:

Bahia x Guarani terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay per view. A partida começa às 19h.

Prováveis escalações:

Bahia: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni e Ricardo Goulart; Caio Vidal, Matheus Davó e Vitor Jacaré.

Guarani: Kozlinski, Ludke, João Victor, Derlan e Mayke; Leandro Vilela, Madison, Isaque, Giovanni Augusto e Yago; Jenison.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR).

VAR: Wagner Reway (PB)