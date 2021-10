Bahia x Juventude: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Depois de ficar no empate por 1x1 com o Ceará, o Bahia tem um confronto direto pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor encara o Juventude, neste sábado (30), pela 29ª rodada da Série A. O tricolor está na 15ª colocação, 32 pontos, três a mais do que o alviverde, que é o 17º, dentro da zona de rebaixamento. Confira as informações do duelo:

Onde assistir?

A partida entre baianos e gaúchos terá transmissão do Premiere e TNT, na TV fechada. Depois da partida você confere todas as informações em Correio 24horas.

Horário

O confronto será no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A bola rola a partir das 19h15.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes, Renan Guedes (Borel), Conti, Luiz Otávio e Mayk; Patrick, Daniel, Raí Nascimento e Juninho Capixaba; Rodallega e Gilberto. Técnico: Guto Ferreira.

Juventude: Marcelo Carné (William Assmann), Michel Macedo, Victor Mendes, Rafael Foster e William Matheus; Jadson, Guilherme Castilho e Dawhan; Sorriso, Roberson e Capixaba. Técnico: Jair Ventura.

Arbitragem

Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Victor Hugo Imazu dos Santos (trio do Paraná).

Árbitro de Vídeo (VAR): Adriano Milczvski (PR)