Bahia x Sport: onde assistir, horário, escalações e ingressos

Em briga na parte de cima da Série B, Bahia e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (8), na Fonte Nova, pela 11ª rodada. Confira todas as informações sobre o confronto:

Local e horário

A bola rola a partir das 21h30, na Fonte Nova, em Salvador.

Transmissão

A partida terá transmissão da TV Bahia, afiliada da Globo (em TV aberta), do SporTV (fechada) e do Canal Premiere (pay per view).

Ingressos

Os ingressos seguem à venda. Confira os pontos:

Site da Arena Fonte Nova: até 21h

Fonte Nova: a partir das 10h (bilheteria Sul/Dique para a torcida do Bahia) e das 18h45 (bilheteria Leste/Visitante para a torcida do Sport)

Loja Turma Tricolor Shopping Piedade: 9h às 19h

Loja Turma Tricolor Multishop Boca do Rio: 8h às 19h

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Luiz Otávio, Didi e Luiz Henrique (Djalma); Patrick, Lucas Mugni (Emerson Santos) e Daniel; Rildo, Rodallega e Matheus Davó.

Desfalques: Rezende (machucado) e Ignácio (suspenso).

Sport: Mailson, Ewerton, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Fabinho, Bruno Matias, Everton Felipe, Giovani e Luciano Juba; Parraguez.

Desfalque: Denner (machucado)

Arbitragem

Bráulio da Silva Machado, auxiliado por Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (trio de Santa Catarina).

VAR: Vinicius Furlan (São Paulo).