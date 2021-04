Bahia zera fila de regulação de pacientes intubados em UPAs

Nesta terça-feira (13), a Bahia zerou a fila de pacientes com covid-19 que estavam intubados e aguardavam transferência em unidades de emergência e UPAs, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia.

“É uma pequena vitória, mas deve ser comemorada”, disse o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

Ainda de acordo com a Sesab ao meio dia desta terça-feira, 98 solicitações de internação em UTI Adulto Covid-19 constavam no sistema da Central Estadual de Regulação.

A Sesab destaca a abertura de novos leitos clínicos e de terapia intensiva como medida determinante para manter a fila baixa ou zerada, como ocorreu nesta terça. De acordo com o Governo do Estado, entre janeiro e março deste ano, foram abertos novos leitos nos municípios de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Seabra, Alagoinhas, Guanambi, Caetité, Vitória da Conquista, Ilhéus, Itabuna, Senhor do Bonfim, Jacobina, Barreiras, Barra, Bom Jesus da Lapa, Jequié e Porto Seguro.

De acordo com a Sesab, a Bahia conta com 3.403 leitos ativos, destes, 1.762 são de enfermaria para adulto, 67 de enfermaria pediátrica, e 1.538 de UTI para adultos e 36 de UTI pediátrica.