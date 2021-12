Bahiagás doa 19 toneladas de alimentos para famílias afetadas pelas chuvas

A Bahiagás vai doar cerca de 19 toneladas de alimentos que serão distribuídos para famílias de Eunápolis, Mucuri, Porto Seguro, Itabuna, Ilhéus e Itacaré, municípios que que têm sede ou atuação mais constante da empresa e sofreram com as chuvas de fim de ano na Bahia.

“Nesse momento tão difícil, a Bahiagás se junta à imensa corrente de solidariedade que se formou, numa forte articulação entre Governo do Estado, diversas entidades e sociedade civil, para ajudar a quem mais precisa”, afirma o diretor-presidente, Luiz Gavazza.

Em Porto Seguro, Eunápolis e Mucuri, as doações serão feitas para a Associação Arte e Cultura do Bairro Baianão (AACBB), que se responsabilizará pela aquisição dos itens e logística de distribuição. Já em Itabuna, Ilhéus e Itacaré, os donativos serão entregues através do Instituto de Promoção da Igualdade (IPI).

A companhia está viabilizando ainda uma doação para as Voluntárias Sociais do Estado, para contemplar os municípios de Jequié e Ipiaú.

Clientes

A Bahiagás está oferecendo ainda mais opções para clientes de Itabuna que foram impactados pelas chuvas. Entre as medidas, estão a suspensão temporária do envio de Avisos de Corte e Execuções de Corte, e a possibilidade de pagamento parcelado das faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2022, bem como de faturas em aberto com vencimento em dezembro de 2021, sem incidência de juros ou multa.

Devido às fortes chuvas que atingiram diferentes regiões do estado, no fim de semana, a base da Bahiagás na cidade de Itabuna sofreu diversos danos. A água invadiu o local, causando muitos transtornos na estrutura física, em equipamentos

e veículos da Companhia. Neste momento, os colaboradores estão em segurança e a base encontra-se interditada até que volte a ter condições de operar.

Em Jequié, onde também ocorreram fortes chuvas, foram realizadas algumas medidas preventivas a fim de preservar a base. Os colaboradores deslocaram equipamentos para andares superiores do prédio, e os veículos foram retirados do local. As demais unidades da Bahiagás no estado encontram-se preservadas.