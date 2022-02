Baiana comemora aprovação em 1º lugar para Medicina na Ufba

Mulher, preta, filha de pais pretos. Keyla Sacramento, 19 anos, tinha um grande e difícil objetivo: passar em Medicina em uma instituição pública de ensino. A jovem, no entanto, realizou seu sonho em grande estilo: foi aprovada em 1° lugar no curso de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Keyla fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e se inscreveu no Sistema de Seleção Unificada com uma média de 827 pontos. Ela diz que sua conquista gera uma mistura de sentimentos: “É um misto de felicidade absurda, euforia e também um pouco de incredulidade. Penso: ‘meu Deus, isso realmente está acontecendo?’”, declara a jovem. A caloura de Medicina se prepara para isso desde 2018, mas sempre foi dedicada aos estudos. Formada no ensino médio em 2020, Keyla fez cursinho pré-vestibular em 2021 para realmente focar no seu objetivo.

A profissão foi escolhida visando ajudar as pessoas e conseguir melhorar a vida da sociedade, principalmente da população negra. “A gente não precisa mudar a vida de inúmeras pessoas ao mesmo tempo para fazer uma diferença. Ajudando uma pessoa apenas, a gente muda o mundo inteiro dela”, afirma.

Quando criança, Keyla estudou na Escola Casa do Sol e no sexto ano entrou no Colégio Oficina, ambas instituições particulares de Salvador. A estudante afirma que sempre usufruiu de tudo que o colégio oferecia, era líder de projeto, presidente do grêmio estudantil, representante de sala e participante de gincanas e projetos sociais. Em dias mais produtivos, ela acordava às 5h e estudava o dia todo, mas às vezes ela acordava e fazia somente o básico, reservando um tempo para família e amigos. “Eu não queria ter um ano infeliz, fiz tudo de que gostava, mesmo me dedicando ao máximo para atingir meu objetivo”, afirma.

Durante a preparação, a jovem acordava às 5h, mas não sacrificou os momentos com a família e os amigos (Foto: Ana Lúcia Albuquerque)

No futuro, Keyla quer conhecer a área de cirurgias cardiovasculares, fazer pesquisa e iniciação científica para se tornar uma médica pesquisadora com foco na saúde da população negra. Além da Ufba, Keyla também foi aprovada na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e ainda não sabe em qual vai estudar. Como a Unicamp é um dos principais polos de pesquisa no país, responsável por 12% da pesquisa nacional, é algo bem atraente, mesmo sendo longe de casa”, ressalta.

A jovem compartilhou sua conquista nas redes sociais e espera que muitos outros jovens negros se inspirem em sua história e saibam que eles também podem.

“É uma realização incrível. Nós precisamos cada vez mais desse tipo de representatividade dentro da comunidade negra. Não só podemos entrar em Medicina, como podemos entrar muito bem colocados. Podemos estar em espaços de poder”, ensina.

A futura médica destaca que o povo preto é incrível, criativo e engenhoso, mesmo contra tudo e todos. “Eu tenho certeza de que meus filhos vão conhecer uma realidade diferente porque nós estamos, cada vez mais, lutando para ocupar esses espaços que sempre deveriam nos pertencer”, finalizou a estudante.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo