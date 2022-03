Baiana é destaque na lista de 20 mulheres inovadoras da Forbes

No último 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a baiana Saville Alves passou a integrar a lista de 20 mulheres inovadoras nas Agtechs da Forbes Brasil, em seu editorial ForbesAgro.



A jovem, sócia e cofundadora da SOLOS - startup baiana focada em desenvolver soluções para reduzir o lixo das cidades, se destacou na lista da Forbes com o negócio que promove a economia circular por meio de experiências sustentáveis e mobilização de grande impacto, a exemplo do descarte correto das embalagens pós-consumo.



As ações realizadas durante os cinco anos de existência da startup, gerida por Saville e Gabriela Tiemy, geraram renda de 1,5 milhão para as cooperativas parceiras, 600 toneladas de resíduos coletados e mais de um milhão de pessoas engajadas e sensibilizadas.

Foto: Divulgação

Com grandes projetos, a SOLOS tem atuado nas cidades de São Paulo, Mauá, Santo André, Rio de Janeiro, Porto Alegre e, no estado da Bahia, atua em Salvador, Camaçari, Dias D’Ávila e Porto Seguro.



Para Saville, estar entre as 20 mulheres do país que se destacaram por trazerem inovação e tecnologia para tornarem o mundo um lugar melhor significa o retrato dos valores e condutas da organização. “A sensibilidade e capacidade de converter o inconformismo em transformações reais são elementos que compõem o DNA da SOLOS. Fico feliz em representar nosso time, as cooperativas, parceiros e clientes que integram nossa rede e acreditam em um modelo de trabalho em que nada se desperdiça, tudo se transforma. Este reconhecimento pela Forbes traz projeção e reforça nosso compromisso de espalhar, nutrir e gerar atitudes sustentáveis que promovam a melhoria da qualidade de vida para todos”, disse durante entrevista ao portal Alô Alô Bahia.



