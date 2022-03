Baianidade dá o tom da nova coleção da Criollo

Inspirada pelo solzão de Salvador, a marca Criollo (@criollo_oficial) acaba de lançar sua linha de moda “Ensolará”, que reúne roupas de moda casual e praia para todos os estilos e gostos da capital baiana e muito além dela. Para o estilista baiano Jack Machado (@jackmachado87), independentemente da vivência, cor de pele ou origem, “o importante é você se sentir bem com aquilo que está vestindo, e é disso que sua moda se trata”, defende.

Jack Machado ressalta o “novo” em suas peças, o tom praieiro e a baianidade da coleção. “O sol é cortina, então, precisa de roupa fresca, daí vem a proposta de trazer o mar, o litoral e, também, a ousadia – até porque baiano é um bicho ousado”, afirma. Para apresentar os looks, o estilista convidou os modelos Emanuel e Fernando Oliveira. Os acessórios são do designer Mario Farias.

Suas roupas, sempre feitas à mão, reúnem materiais oriundos e remanescentes da natureza e muitos elementos da cultura preta e soteropolitana. Ainda que lotado de referências de Salvador, a maior parte de sua demanda vem de fora, com destaque para o eixo Rio-São Paulo. Celebridades, como o ator e cantor Chay Suede e o apresentador e consultor de moda Arlindo Grund já teceram elogios às peças da marca.

Jack, que participou do desfile da última edição do Afro Fashion Day, em 2021, com o tema ‘Brilho’, comercializa as peças da Criollo através do seu Instagram @criollo_oficial, e do site criollo.com.br. “Nosso lema é: desprenda-se do habitual e venha para o nosso mundo de metamorfoses”, finaliza o estilista.

