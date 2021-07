Baiano de Irará assume cargo na Câmara de Comércio El Salvador-Brasil

Recém-diplomado no cargo de Diretor de Política Exterior na Câmara de Comércio El Salvador-Brasil (CCESB), o engenheiro eletricista e ex-candidato a vice-prefeito de Irará, Nássara Santana, 33 anos, assumiu o posto – entre as várias missões que deve ter daqui por diante – com uma missão das mais importantes no momento: viabilizar a doação de 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 para o Brasil.

A cerimônia de posse no cargo foi comandada pelo presidente da CCESB, Vidal Sorto Rubio, na noite desta segunda-feira (26), na sede da entidade, em Salvador.

“Fico lisonjeado pelo convite e em poder participar da Câmara de Comércio, fortalecendo a promoção da cultura, indústria, turismo e comércio entre o Brasil e El Salvador. Venho de Irará, cidade rica culturalmente, e buscarei principalmente aproximar a cultura e o comércio da nossa região a El Salvador. Venho para somar, trazendo novos projetos e novas ideias”, comentou Nássara, que é o primeiro iraraense a assumir posto dessa envergadura.

As câmaras de comércio são sociedades civis, sem fins lucrativos, que promovem o comércio, indústria, turismo e cultura dos países que representam. Com o objetivo de fomentar o comércio bilateral, disponibilizam listas das empresas interessadas em intercâmbio comercial e informam sobre as condições locais de negócios e regulamentos de comércio em vigor.

No caso da CCESB, ela é formada por dez diretores, seis conselheiros e conta com o apoio de um vasto número de sócios, sendo eles honorários e cotistas. A entidade oferece apoio institucional e comercial a seus associados e organiza inúmeras missões comerciais e institucionais a El Salvador, além de receber visita de diversas autoridades governamentais e da iniciativa privada procedentes de El Salvador e da região da América Central.

