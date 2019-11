Baiano Edu Coutinho entra na novela Bom Sucesso para interpretar irmão de Felipe

(Divulgação)

Edu Coutinho estreia em novela das sete da Globo

O ator baiano Edu Coutinho vai estrear na novela Bom Sucesso. O artista - que vai interpretar Fábio, irmão do falecido Felipe (Arthur Sales) - chega ao Rio de Janeiro obstinado a desvendar a morte do editor da Prado Monteiro. Coutinho entrou nos estúdios da Globo no último sábado para as gravações. Na trama, o personagem Fábio vai à editora anunciar sua chegada e afirma que o irmão sofreu um homicídio doloso, mesmo sem provas. Ele aluga um quarto na casa de Gisele (Sheron Menezzes) para ficar perto da empresa e sondar os funcionários da editora. A entrada do personagem na novela vai agitar o núcleo de Antônio Fagundes.

3 X 4

E por falar em Edu Coutinho, o baiano acabou de defender a dissertação de mestrado na Escola de Teatro, sob orientação de Luiz Marfuz, sobre as conexões entre os teatros de Bertolt Brecht e do Bando de Teatro Olodum. Coutinho diz que formou-se como artista no Teatro Vila Velha, onde também trabalhou como coordenador de comunicação entre os anos 2014 e 2017. Ex-aluno do Curso Livre de Teatro da UFBA, o ator integrou o elenco de diversos espetáculos teatrais na Bahia como Distopias (2018) e A Lira dos Vinte Anos (2016), dentre outros. No Rio de Janeiro, onde vive há pouco mais de um ano, atuou na peça O Burguês Fidalgo, de Molière, com direção de Gustavo Gasparani, e foi assistente de direção do espetáculo Embarque Imediato, de Aldri Anunciação, que já foi apresentado em Salvador, e que é dirigido por Marcio Meirelles. A peça celebra os 80 anos do ator Antônio Pitanga, que atua ao lado do filho Rocco Pitanga. Também formado em jornalismo pela Faculdade de Comunicação da UFBA, Edu Coutinho produz e apresenta, desde 2016, o programa Lusófonos, na Rádio Educadora.



Correio leva seus principais líderes ao Digital Mídia Latam

A direção do Correio participa, desde ontem, no Rio de Janeiro, do Digital Mídia Latam 2019, a principal conferência latino-americana sobre mídias digitais. O evento, promovido pela WAN IFRA - que realiza também o Prêmio Digital Mídia Awards – do qual o Correio já foi duas vezes finalista e vencedor este ano com o Textão - acontece pela primeira vez no Brasil e reúne os principais jornais da América Latina (daí o nome Latam), além de periódicos da Europa e do resto do mundo, para compartilhar experiências de inovação, modelos negócios e apontar caminhos para os jornais e o jornalismo no meio digital. A edição deste ano reuniu cerca de 400 participantes dos principais jornais do mundo.

(Correio)

Líderes do Correio participam de evento internacional no Rio de Janeiro

Jornal de vanguarda

O Correio, que todos os anos marca presença na conferência, este contou com a participação da direção executiva e uma equipe de oito líderes, capitaneada por Antonio Carlos Junior, presidente do Conselho de Administração; Renata Correia, diretora e acionista do Correio e Linda Bezerra, editora-chefe. Participaram do evento, Maíra Azevedo, Gerente de Gestão; Ivonei Tanajura, Gerente de Operações e Contratos; Mara Salmeron, Gerente de Mercado Leitor; Juan Torres, Coordenador de Inovação, e Marta Souza, Coordenadora de Marketing. “Para o Correio é muito inspirador participar do desta conferência por estarmos inseridos nas principais discussões do futuro da nossa indústria. O Correio sempre conectado com a vanguarda da mídia e se preparando para o futuro”, comemorou Renata Correia.

Chorinho de Luiz

Luiz Caldas acaba de lançar o álbum Carapanã, todo instrumental e dedicado ao chorinho. Prestes a iniciar as comemorações pelos seus 50 anos de carreira, ele faz da nova criação uma homenagem ao mestre do cavaquinho Waldir Azevedo que, assim como ele, começou na música aos sete anos de idade. O disco integra o projeto de lançamentos mensais que o artista realiza desde 2013 e que já soma 94 álbuns lançados nos mais diferentes estilos musicais. No próximo dia 1º de dezembro, às 17h, Luiz Caldas lança a festa Magia, na Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, tendo como convidado o cantor Moraes Moreira.

Juntos & Misturados

O Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, será palco da primeira edição do projeto Mixturado que reúne, no dia 14 deste mês, a partir das 20h, os cantores Dão Black, Lazzo Matumbi e Larissa Luz.

(Divulgação)

Lazzo Matumbi vai dividir o palco com Dão e Larissa Luz

Autobiografia

O cientista Elsimar Coutinho lança, no próximo dia 18, às 19h30, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina da Bahia, a autobiografia Janelas Abertas – Portas Fechadas. A noite de autógrafos vai contar com conferência do autor, cuja obra foi editada pela Editora Informmatio, de Erenilda Amaral. O convite exige passeio completo como traje.

(Divulgação)

Elsimar Coutinho faz conferência e lança autobiografia

Literatura

E hoje, às 19h, a escritora Patrícia Melo lança seu novo livro, Mulheres Empilhadas, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. Durante o lançamento haverá um bate-papo entre a autora, a escritora Paloma Amado, a percussionista Monica Millet e Solange, liderança indígena do Recife. O livro é editado pela Leya.

(Divulgação)

Escritora paulista Patricia Melo lança livro em Salvador

Geração 70

Os artistas plásticos Almandrade, Bel Borba, Florival Rodrigues, Guache Marques, Sérgio Rabinovitz, Vauluizo Bezerra e Zivé Giúdice, que juntos formaram a Geração 70, voltam a se encontrar hoje, às 19h, no Berro D´água, na Barra, com a primeira exposição conjunta desde a emblemática mostra no Museu de Arte da Bahia, nos anos 1980. A mostra, que fica em cartaz até 15 de janeiro, tem curadoria de Zivé Giúdice e traz Caetano Dias como convidado especial.

(Divulgação)

Obra do curador e artista plástico Zivé Giúdice

Mais +

Depois da praça do Largo da Vitória, a Prefeitura de Salvador anunciou a revitalização do Corredor da Vitória. As intervenções serão feitas com recursos da iniciativa privada, fruto de contrapartida decorrente da construção de um empreendimento na região. O projeto será elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira.

Menos –

Após terem sido erradicadas durante muitos e muitos anos, doenças como sarampo e poliomielite voltaram a assustar o país graças aos defensores do chamado movimento antivacina que está espalhando fake news pelas redes sociais. O Ministério da Saúde precisa reverter essa situação e as pessoas precisam se informar melhor.