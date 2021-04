Baiano: Jogo entre Vitória e Jacuipense é remarcado para domingo

A partida entre Vitória e Jacuipense já tem data definida. O confronto válido pela 4ª rodada do Campeonato Baiano foi remarcado para domingo (2), às 16h, no Barradão. O jogo precisou ser adiado porque a equipe do interior atravessava um surto de covid-19 no elenco na data em que seria inicialmente realizado.

A marcação feita pela Federação Bahiana de Futebol ocorre após a eliminação do Vitória nas semifinais da Copa do Nordeste. Sem jogos por outras competições nas próximas semanas, o rubro-negro tem o calendário disponível para se concentrar na disputa do estadual.

Antes de entrar em campo contra a Jacuipense, o Vitória vai enfrentar o Vitória da Conquista, na quarta-feira (28), às 19h30, também no Barradão. O duelo da 2ª rodada do estadual também já deveria ter ocorrido, mas foi adiado pelo mesmo motivo, surto de covid-19 no elenco do rival do interior. Com sete pontos, o Vitoria é o 9º colocado na tabela de classificação do Baiano.