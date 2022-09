Baiano lidera área de ESG na ISO, maior entidade mundial do segmento

O Conselho Técnico de Gestão (TMB, na sigla em inglês), aprovou o nome do empresário baiano Jorge Cajazeira para liderar o comite de coordenação do ESG na ISO, principal entidade mundial para normatização de processos.

Cajazeira foi indicado como representante da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e trabalhará em conjunto com representantes do Reino Unido e do Canadá na coordenação da área de ESG, que envolve estratégias nas áreas de sustentabilidade ambiental, social e de governança nas empresas.

"É uma honra para mim e para o Brasil. Obrigado Mario William (presidente da ABNT) por apoiar minha nomeação", publicou o empresário em suas redes sociais.

Ex-executivo da Suzano, Jorge Cajazeira é consultor em sistemas gerenciais e negociações, além de professor efetivo da Universidade Federal de Feira de Santana e vice-presidente do Conselho de Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB).