Baiano Luva de Pedreiro participa de ação com Camila Cabello em Paris

As definições de rolé aleatório foram atualizadas nesta quinta-feira (26), quando o influencer baiano Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, encontrou a estrela pop cubana Camila Cabello, em Paris.

Os dois posaram juntinhos durante uma ação da Pepsi na capital francesa, onde irá ocorrer a final da Champions League entre Liverpool e Real Madrid, no próximo sábado, às 16h (de Brasília).

“Hoje fui convidado pela @Pepsi e @camila_cabello para assistir aos ensaios da cerimônia de abertura da final da @ChampionsLeague. Não se esqueçam de ficar ligados no sábado antes da partida para assistir o show!

Receba, @camila_cabello! A melhor do mundo!”, explicou o jovem do povoado de Tabua, em Quijingue, no sertão baiano.



Iran ficou famoso por vídeos originais num campinho de terra batida, mostrando suas habilidades no futebol e muito bom humor.

Já Camila é uma cantora, compositora e atriz cubana que ganhou destaque como integrante do grupo feminino Fifth Harmony, e depois iniciou uma sólida carreira com bilhões de streams em plataformas de música e diversos prêmios importantes ao longo da carreira, como o Billboard Music Awards, Grammy Latino e American Music Awards. Ela também já foi indicada três vezes ao Grammy Award e, recentemente, estrelou uma releitura do clássico ‘Cinderela’, produzido pela Columbia Pictures.

