Baiano que viajou todos os países do mundo volta ao Brasil com recorde

Após visitar 196 países – 193 reconhecidos pela Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) e mais três que não são –, o empresário Anderson Dias retorna para o Brasil neste domingo (24). Ele embarcou neste sonho em maio de 2018 e volta às terras tupiniquins com 196 vistos no passaporte e a realização de um grande sonho.

Anderson embarcou para Cabo Verde, último país visitado na trajetória nesta sexta-feira (22). Com o feito, o viajante conquistará dois recordes do Guinness Book de uma só vez: humano mais rápido do mundo a conhecer todos os países do planeta e o primeiro e único brasileiro a conhecer todos os países do globo. Nas suas redes sociais, Anderson compartilhou online seu vôo de chegada em Cabo Verde.

Como começou esse sonho?

“A vida batia em mim como um boxeador bate no saco de treinamento”, relata Anderson. Em 2014, para conseguir se manter em Recife (PE), Anderson começou a vender capinhas de celular nas ruas, nos shoppings e ônibus da Região Metropolitana do Recife. Com o trabalho, economizando cada centavo e fazendo apenas uma refeição por dia, Anderson consegui juntar R$ 30 mil em 3 meses para fazer uma viagem pela Europa. No dia 27 de março de 2015, Anderson viajou para Dublin, na Irlanda, onde começou esse sonho. Lá, conheceu dez países e voltou para o Brasil seis meses depois.

No entanto, demorou para a ideia de rodar o mundo surgir em sua cabeça. Aos 24 anos sua vida estava estabilizada e “no ápice”, mas algo faltava. Em um sonho, o viajante se via prestes a embarcar em um avião e não sabia o destino, mas sabia que era um “desejo muito forte”. No dia 27 de maio de 2018 ele tirou esse sonho do imaginário embarcou para realizar não só um sonho, mas 196.

Nas redes sociais

Em suas redes sociais, Anderson compartilha seu sonho com um milhão de seguidores. Nos posts ele relata dicas, aprendizados, novas culturas e reflexões.

Relembre a história

Nascido em Salvador e criado desde pequeno em Caruaru, no Agreste pernambucano, Anderson saiu do Brasil no ano passado com o objetivo de trazer para casa um recorde mundial. Antes dele, a pessoa mais rápida a viajar pelo mundo era uma americana que passou por 196 países em 18 meses e 26 dias.