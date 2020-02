Baiano, Van comenta expectativa para primeiro Ba-Vi da carreira

Van está no Vitória há apenas nove meses, mas já pode ser considerado um veterano da equipe. Do time titular que deve entrar em campo neste sábado (8), contra o Bahia, ele é um dos que tem mais tempo de clube. Está atrás apenas do goleiro Ronaldo, formado na Toca do Leão.

Nascido em São Félix, no Recôncavo Baiano, ele tem mais um motivo para manter uma relação emocional com o clássico. Ronaldo, ele e Guilherme Rend serão os únicos baianos em campo pelo rubro-negro.

Van comentou o que representa para ele, como baiano, disputar um Ba-Vi pela Copa do Nordeste, o seu primeiro como jogador profissional: "É um grande jogo em qualquer competição e que gera muita emoção por ser o maior clássico do estado".

"Desde pequeno que acompanho os clássicos, por ser muito envolvido com o futebol. Disputar um clássico como profissional é a realização de um sonho para mim. Em especial, na memória, lembro o Ba-Vi em que o Vitória ganhou por 7x3 (final do Baiano de 2013)", completou em entrevista exclusiva ao CORREIO.

O lateral direito tem uma história curiosa. Há cinco anos estava disputando o Campeonato Intermunicipal, de futebol amador. Agora, aos 28 anos, está num dos maiores clubes do estado e disputará um Ba-Vi na Fonte Nova.

Van comentou a conquista: "Me sinto honrado, motivado e com muita expectativa por ter a oportunidade de disputar o maior clássico do estado defendendo um grande clube como o Vitória".

O atleta foi contratado do Bahia de Feira, pelo qual se destacou no estadual do ano passado. Antes, havia passado por Flamengo de Guanambi e Colo-Colo entre clubes profissionais. Sua escola, realmente, foi o Campeonato Intermunicipal.

Ele conta que a luta no futebol amador moldou seu caráter em campo: "Sem dúvida, aprendi muito com a minha passagem pelo Intermunicipal e pelas competições que disputei. Ganhei experiência e confiança no meu desempenho. No clássico darei meu melhor pra ajudar meus companheiros e juntos conquistaremos o resultado desejado que é a vitória".