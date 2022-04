Baiano viraliza ao fazer 'chá revelação' de harmonização facial; assista

Em 'Just The Way You Are', Bruno Mars canta em um dos versos que "quando vejo seu rosto, não há nada que eu mudaria". Mesmo assim, o hit foi usado como trilha sonora do "chá revelação de harmonização facial", onde um jovem pôde ver, pela primeira vez, o rosto mudado.

O evento aconteceu na sexta-feira (25) em São Paulo. O protagonista da cena foi o operador de sistemas Charles Teixeira, de 30 anos. As imagens viralizaram após o próprio harmonizado postar o vídeo. Assista:

Charles disse ao g1 que não se importa com as piadas feitas na internet com o caso e se diz “radiante” com a repercussão do vídeo e, principalmente, com o resultado da harmonização.

Ele dirigiu com o marido mais de 13 horas entre Goiânia, cidade onde mora, e São Paulo para fazer o procedimento numa clínica de estética e agora afirma que “está curtindo a fama repentina”.

“Sempre que eu me olhava no espelho me sentia infeliz com o meu rosto e tinha vontade de fazer essa harmonização, que pode custar o valor de um ou dois carros populares. Fui selecionado pela equipe da doutora Nayane para fazer o procedimento de graça, no curso que ela dá para outros especialistas. Fui uma espécie de 'modelo' do curso. É uma felicidade tão grande que nenhuma piada é capaz de atrapalhar”, declarou ao g1.

Antes e depois de Charles (Foto: Reprodução)

“Falar mal sempre vai ter alguém que fala. Mas ninguém sabe a história de baixa autoestima que há por trás dessa revelações. Então, todo bônus tem ônus. Pra mim agora é: falem bem ou falem mal, mas falem de mim”, brincou.

Charles nasceu em Barreiras, no extremo oeste da Bahia, e disse que até amigos da época em que morava por aqui foram falar com ele.

“Gente que eu não tenho contato há anos, desde que deixei a Bahia, começaram a me chamar nas redes sociais e mandar mensagem falando do vídeo do 'chá'. Embora eu tenha ficado um pouco envergonhado com aquele tanto de câmera me filmando no consultório, agora eu acho que estou radiante. Me sinto muito mais bonito, assimétrico e feliz”, contou.