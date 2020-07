Bailarina do Faustão é presa por desacato e agressão durante festa

Natacha Horana, que há 5 anos trabalha como bailarina do Domingão do Faustão, foi presa na madrugada desta seguda-feira (20) após desacatar guardas municipais de Bauneário Camboriú, em Santa Catarina. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Segundo o colunista, tudo aconteceu após a Polícia Militar receber denúncias de uma festa com som alto no local e enviar fiscais da prefeitura acompanhados de Guardas Municipais. Natacha estava neste apartamento, alugado por turistas do Rio de Janeiro, onde a aglomeração ocorria.

A festa reunia cerca de 20 pessoas de diferentes localidades do Brasil e Natacha, ao perceber a presença das autoridades, tentou se esconder entrando em um cômodo da casa e, em seguida, trancando a porta. Ao falhar nesta tentativa, os guardas conseguirem revistá-la. Foi aí onde ocorreu o desacato.

De acordo com os oficiais presentes na abordagem, a bailarina do Faustão estava com sinais de embriaguez e alteração do comportamento.

Natacha foi levada para a Central da Polícia e foi feito um boletim de ocorrência. Segundo o documento, ela foi detida por desacato a autoridades e agressão.