Bailarinas do Faustão são demitidas; emissora fala em adaptação a novo formato

Parte das bailarinas do Domingão do Faustão foram demitidas. Esse é o último ano do programa na Globo, já que o apresentador Fausto Silva deixará a emissora no final do ano. De acordo com a Globo, a demissão de parte das bailarinas se deve ao processo de adaptação às novas regras sanitárias de combate ao coronavírus.

De acordo com a emissora, entre os novos protocolos estão a redução do corpo do balé. "Este formato será adotado permanentemente em 2021 no programa, que passa a contar com 20 bailarinas", disse a Globo, por meio de nota ao site UOL.

No ano passado, ao menos cinco baialarinas já haviam deixado a corpo do balé do Domingão. Desde agosto do ano passado, quando o programa voltou a ser gravado em estúdio, o corpo do balé voltou a particiar, depois de cinco meses do programa sendo apresentado de casa por Faustão. As bailarinas, em número reduzido, retornam e desde então se apresentam usando máscaras.

Fim do Domingão

No mês passado, Globo e Faustão anunciaram que o contrato do apresentador não será renovado ao fim desde ano. A emissora ressaltou que a decisão pela não renovação foi de Faustão, que deixará a Globo, após 32 anos.