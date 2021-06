Bailarino baiano que mora na Europa foi destaque no Got Talent Portugal

O bailarino e coreógrafo baiano Jorge Ciprianno, 31 anos, que se define como negro, gay, cis genero, candomblecista e filho de Ògún, foi destaque na primeira fase de seleção do Got Talent Portugal 2021. O vídeo de sua apresentação repercutiu nas redes sociais na Europa e no Brasil, principalmente na Bahia, onde ele mantém fortes ligações, mesmo estando fora do país desde 2010. Nascido no bairro de Engomadeira, Jorge está há quatro anos em Portugal, onde é co-fundador e Diretor Artístico da Agadá Cia de Dança Afro Contemporânea. Antes, morou na Alemanha e Inglaterra. “Pisar no palco do Coliseu dos Recreios, um dos teatros mais antigos de Lisboa, levando a arte e a cultura negra já é uma vitória, principalmente num período de tanta intolerância e perseguição das nossas crenças” comentou. Oriundo da Escola da Fundação Balé Folclórico da Bahia e da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia(Funceb), onde começou, aos 17 anos, ele fez questão de lembrar que seus mestres até hoje são José Carlos Arandiba (Zebrinha), Nildinha Fonseca, Rosangela Silvestre, Vera Passos, Ana Karla Sampaio, Lúcia Helena Silva e Matias Santiago. Dia 30 de julho ele participa de live do Balé Folclórico da Bahia com o diretor do grupo, Vavá Botelho.

Ana Mametto entra no clima junino e lança o xote Pra Sempre com Você Depois de lançar o álbum Saudação, no qual prestou uma homenagem ao repertório afro-brasileiro, a cantora Ana Mametto trabalha seu novo projeto. Trata-se da música Pra Sempre com Você, que será lançada amanhã (18), em todas as plataformas digitais, e também vai ganhar um clipe, que será apresentado no canal da artista no YouTube. Composta por Yacoce Simões, a música é um Xote – ritmo tradicional nas festas juninas– que traz na letra o tema da saudade dos momentos marcantes compartilhados com outras pessoas, como explica Ana Mametto: “Pra Sempre com você é uma música que fala da saudade como forma de gratidão, uma comemoração por ter vivido momentos incríveis ao lado de quem se ama”, afirma a cantora, que também é atriz.

DJ Leo Pinheiro apresenta remix nas plataformas digitais Nesta sexta (18), o DJ Leo Pinheiro lança o remix New Light, de John Mayer, em todas as plataformas digitais. “Sempre pensei numa versão remixada dessa canção, mas até produzi-la e conseguir lançar foi um grande processo, John Mayer não é um artista muito acessível e quando recebi a notícia da liberação pela minha distribuidora foi comemorado à altura, literalmente!”, diz Leo Pinheiro. Ele segue produzindo mais dois remixs com parcerias de artistas nacionais e internacionais e compartilhando suas criações no universo digital. Leo Nasceu em Santo Amaro da Purificação, interior da Bahia. Com 16 anos veio para Salvador em busca do seu sonho de viver da música.

Troféu Bahia Junina escolhe a Música do São João 2021

Está aberta até o dia 24 de junho a votação popular para a escolha da Música do São João 2021, dentro da primeira edição do Troféu Bahia Junina, realizado pela Rede Bahia. O público poderá escolher entre 10 músicas interpretadas por artistas baianos, que estão nas paradas de sucesso no período junino. A votação popular acontece no Gshow.com/saojoaodaredebahia, e o resultado será divulgado no dia 26, no Bahia Meio Dia.

