Baile beneficente promovido por Aline Peixoto movimentou o Palácio da Aclamação

Aline Peixoto e o governador Ruy Costa (foto/Elias Dantas/divulgação)

O Baile Bahia Real Masqué contou com shows de Ivete Sangalo, Jau e Luiz Caldas no Palácio da Aclamação, na noite dessa quinta-feira (13). O evento, em sua segunda edição, foi promovido pela primeira-dama da Bahia, Aline Peixoto, através das Voluntárias sociais da Bahia (VSBA) e teve caráter beneficente. O ingresso individual custou cerca de R$ 800 e o valor arrecadado será destinado para o Núcleo de Atendimento à Criança com Paralisia Cerebral (NACPC).

A noite teve decoração de Milton Martinelli, som e luz da TD Produções e apoio de grandes marcas, como Avatim e Shopping da Bahia. Confira aqui as fotos de quem circulou por lá!