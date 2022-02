Baile de Lev reúne Afrocidade, Rachel Reis e Diggo no Pelourinho

Afrocidade, Rachel Reis, Diggo, Gabi da Oxe e uma recepção com fanfarra para dar um clima de carnaval. Por mais que a festa ainda não possa acontecer em decorrência do coronavírus, o Baile da Lev quer dar um gostinho de folia ao próximo sábado (19), no Largo da Tieta, Pelourinho. Os ingressos, em terceiro lote, estão à venda por R$70.

A ideia da festa é reverberar a potência da nova chamada cena musical baiana. O Afrocidade é uma banda formada por Eric Mazzone (voz, bateria e direção musical), José Macedo (voz), Fernanda Maia (voz e percussão), Rafael Lima (percussão), Marley Lima (baixo), Sulivan Nunes (teclado), Fal Silva (Guitarra) e a dupla de bailarinos Ghuto Cabral e Deivite Marcel. Juntos formam uma Big Band com referências e musicalidades distintas que formam uma unidade. Atenta às diversas questões que surgem ao seu redor vividas no dia a dia, suas músicas trazem reflexões sobre a desigualdade e consciência negra, expressando sua ótica sobre o mundo.

Rachel Reis tem 25 anos e começou a sua trajetória ainda em 2016, cantando em barzinhos e eventos da sua cidade natal. Em 2021 lançou o EP Encosta, que já acumula mais de um milhão de plays só no Spotify, e a faixa bônus “Maresia” já soma mais de 1 milhão e 100 mil plays na mesma plataforma.

O cantor Diggo, nascido e criado no Cabula, já conhecido no cenário baiano por suas composições que ganharam o Brasil e o mundo, acaba de lançar o seu segundo EP. Intitulado "Sem Filtro", é o lançamento de uma das novas vozes da música baiana. Além disso, tem em seu currículo composições como “Abaixa Que É Tiro” e “O Pai Chegou” (Parangolé), “Teimosinha” (É o Tchan), “Hipnotizou” (Harmonia do Samba), dentre outros.

Já Gabi, tem 10 anos de atuação no mercado baiano. Publicitária, produtora cultural, gestora de projetos e DJ, Gabi da OXE se destaca em seus trabalhos desde a sua entrada na área de comunicação. Atualmente, sócia do BOMBAR - Rio Vermelho, divide seu tempo como empreendedora, DJ e conectora urbana na noite de Salvador.

O evento obedecerá todas as recomendações e protocolos dos órgãos em combate ao Covid-19, para ter acesso ao evento será necessário apresentar carteira de vacinação com pelo menos duas doses da vacina e o uso de máscara.