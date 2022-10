Baile Vira exalta ancestralidade negra com Savannah Lima

Com o objetivo de potencializar o protagonismo da mulher negra na cena musical de Salvador, a cantora e compositora Savannah Lima retorna aos palcos com o movimento musical intitulado Vira - O Baile, que acontece nesta sexta-feira (21), no Entre Folhas e Ervas, localizado na Lapinha, a partir das 21h.

A partir do nome de uma das suas canções autorais, o baile promete causar uma virada nas noites da capital baiana com muito groove, identidade e ousadia. O evento pretende trazer convidados da cena musical preta soteropolitana e já nessa primeira edição o Black After participa da roda, trazendo consigo a cena eletrônica da cidade.

Vira - O Baile foi concebido através das referências dos movimentos culturais norte-americanos das décadas de 1960 e 1970, que reverenciavam a cultura preta local através da música, moda, cabelo, dança, mas também da resistência, da luta e união pela liberdade e direitos.

“Acredito que é possível transformar o cenário musical de Salvador e trazer o olhar das pessoas para cá, além de mais investimentos e mais oportunidades para artistas pretos da música baiana, assim como eu”, comenta Savannah.

Os ingressos estão disponíveis para venda antecipada sob reserva, através do telefone do estabelecimento (71) 99327-8997 no valor de R$ 20, e na porta do bar e restaurante no valor de R$ 30.