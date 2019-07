Bairro da Paz terá iluminação feita com luzes 100% LED

O prefeito ACM Neto assina nesta quinta-feira (11), às 18h30, a ordem de serviço para a instalação das luzes 100% LED no Bairro da Paz, em Salvador. A ação faz parte do programa Iluminando Nosso Bairro.

A assinatura acontecerá na Rua Nossa Senhora da Paz, Praça das Decisões. Serão 1.231 novos pontos, distribuídos em 179 logradouros, com investimentos na ordem de R$1,3 milhão. Essa é a quarta região de Salvador que recene a iniciativa, que já passou pelo Calabar, Nova Constituinte e Liberdade.

(Foto: Max Haack/Secom)

O primeiro bairro contemplado foi o Calabar, em março do ano passado, seguido de Nova Constituinte. No Calabar, foram investidos R$ 800 mil e 92 ruas foram contempladas com o que há de mais novo e eficiente em iluminação pública. Foram 634 pontos englobados, com 430 luminárias em LED de 50W, 103 de 70W e 101 de 100W.

Já na Nova Constituinte, a modernização ocorreu em 135 logradouros, com a instalação de 865 pontos em LED e implantação de 52 postes, com investimento de R$ 1,170 milhão. Na Liberdade, foram 417 pontos de LED com potência variando entre 50W e 100W e implantação de 28 postes, com investimento de cerca R$ 580 mil.