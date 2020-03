Bairros de Salvador registram panelaço contra Jair Bolsonaro; veja vídeos

O movimento Vozes da Janela, contra o presidente Jair Bolsonaro, teve adesão em Salvador. Por volta das 20h desta quarta-feira (12), as pessoas começaram a gritar e bater panela em diversos pontos da cidade. Foi possível ouvir o barulhos e xingamentos ao presidente em bairros como Rio Vermelho, Pituba, Barra, Graça, Itaigara, Imbuí, Stiep, Cabula VI e diversos outros.

Das varandas e janelas, os moradores gritaram frases como “Bolsonaro fascista”, “Fora, sua desgraça”, “Nem o coronavírus te quer”, “Sai do poder seu filho da puta”, “Bolsonaro, vai tomar no c*”, “Bolsonaro miliciano”, “Bolsonaro retardado”, “Fora, Bozo”, entre outras. No Vale do Canela, os carros que passavam sinalizaram apoio ao movimento com buzinas.

Moradora do Candeal, a estudante Marina Araújo, 17, enfeitou toda a varanda para a manifestação. Com pisca-pisca vermelho, faixa com inscrição 'Fora, Bolsonaro' e panelas, ela e a mãe participaram. "Aqui começou com bastante cedo, umas 19h e foi até umas 20h40. Teve muitas luzes acendendo e apagando. Ouvimos um barulho parecendo de uma banda completa, com sinfonia e tudo, num condomínio. Consegui ouvir bastante gritos de racista e facista", relatou ela, que é militante do Movimento Pela Juventude (MPJ), que participa do ato pedindo atenção do governo para a educação.

Janela de Marina Araújo no Candeal (Foto: Leitor CORREIO)

Os atos dão início aos protestos nacionais convocados contra Bolsonaro para às 20h30 na capital. Algumas cidades do país chegaram a registrar panelaços ainda na noite deste terça-feira (17). Apoiadores do presidente agendaram um ato em prol de Bolsonaro para às 21h como forma de demonstrar apoio ao então presidente e fazer frente às criticas que este tem recebido.

Outras cidades

Salvador não foi a única cidade que teve protestos. Em Fortaleza, os bairros Meireles, Aldeota, Cocó, Fátima, Varjota e Benfica já registram panelaço contra o presidente Jair Bolsonaro.

Bairro Cocó:

Bairro Varjota:

Bairro Meireles:

Além de bater em panelas, os manifestantes no Meireles entoaram gritos de “Fora Bolsonaro”. Os atos acontecem após o deputado distrital Leandro Grass (Rede) (17) encaminhar para a Secretaria Geral da Mesa, o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro.

O processo acusa Bolsonaro de crime de responsabilidade e cita, dentre outras acusações, o envolvimento da família Bolsonaro com milícias do Rio de Janeiro, a convocação feita pelo presidente para protestos contra o Congresso Nacional e os desrespeitos as medidas de segurança imposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS).