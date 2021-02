Balconista de farmácia que era chamada de 'nega feia' deve ser indenizada em R$ 10 mil

A rede de farmácias Pague Menos foi condenada a pagar indenização de R$ 10 mil a uma funcionária de Salvador que foi à Justiça dizendo que era chamada de "nega feia" por um farmacêutico da empresa. A decisão, do final de janeiro, é do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5-BA) e ainda é possível recorrer.

A funcionária trabalhava na unidade do Costa Azul. Ela contou também que diariamente depois do expediente ela tinha os pertences revistados antes de deixar a Pague Menos.

A balconista disse que o farmacêutico tinha hábito de chamar as funcionárias de "nega bonita" - ela era a única chamada de "nega feia". O gerente era quem fazia a revisa dos pertences dos funcionários no fim do dia, mas nem todos passavam por isso, segundo o depoimento dela.

A desembargadora Ivana Magaldi foi quem deu a sentença, que tinha sido indeferida em primeiro grau. O TRT entendeu que a funcionária foi submetida a "vexame e constrangimento em razão do tratamento injurioso que lhe destinava seu superior hierárquico, o qual sequer possuía intimidade para tratá-la com 'piadas' ou 'brincadeiras' de qualquer espécie".

O CORREIO tentou contato com a Pague Menos para comentar o caso, sem sucesso.