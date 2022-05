Baleia gigante salta e cai sobre barco com turistas; vídeo

O salto de uma baleia é um dos mais belos espetáculos da natureza, mas também pode ser extremamente perigoso. Foi o que descobriu, na prática, um grupo de turistas que fazia um passeio justamente para a observação desses mamíferos no porto de Topolobampo, na cidade de Ahome, no México.

Após realizar a acrobacia, que a baleia faz para remover carrapatos e outros parasitas, o animal caiu em cima do barco onde o grupo estava. As imagens foram gravadas por um outro turista e se tornaram virais. Assista:

No vídeo, que dura apenas 11 segundos, é possível ver o momento exato em que a baleia salta e atinge o iate, com um estrondo.

De acordo com a imprensa mexicana, nenhum turista ficou ferido. No entanto, o Ministério do Turismo local informou que havia sangue na embarcação. A hipótese é de que o animal tenha se machucado.

As autoridades locais pediram aos turistas que tenham cuidado, fiquem alertas e ligeiramente afastados dos locais onde se possam avistar baleias, de modo a evitar qualquer acidente.